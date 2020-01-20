公立の小学生に親がかける教育費は、1人平均年32万円。私立ではその約5倍以上の約160万円。幼稚園から高校までの15年を全て私立に通わせると、教育費の総額は1800万円を超えるという。
文部科学省の2018年度「子供の学習費調査」によると、幼稚園から高校まで15年間を全て私立に通った場合、学習費（授業料や給食費、通学費、学校外の習い事・学習塾費など）総額の平均は過去最高の1830万円で、公立に通った場合（541万円）の3倍以上に上った。
調査は1994年度から隔年で実施している。今回は全国の幼稚園、小中高校1140校の計2万4748人の保護者から、子供1人当たりの支出についての有効回答を得た。
学校種別の学習費総額、学校教育費、学習塾費の内訳は下表の通り。学校教育費の中には授業料のほかPTA会費、教科書代、修学旅行・遠足費、制服代、通学費など、給食費を除くほぼ全ての学校通学にかかわる費用が含まれる。
学校種別の学習費（円）
|学習費総額
|うち学校教育費
|うち学習塾費
|幼稚園
|公立
|223,647
|120,738
|7,788
|私立
|527,916
|331,378
|27,401
|小学校
|公立
|321,281
|63,102
|53,313
|私立
|1,598,691
|904,164
|252,790
|中学校
|公立
|488,397
|138,961
|202,965
|私立
|1,406,433
|1,071,438
|153,365
|高校（全日制）
|公立
|457,380
|280,487
|106,884
|私立
|969,911
|719,051
|129,313
（文部科学省：2018年度「子供の学習費調査）
特に小学校では公、私立の学習費の差が大きく、前回16年調査（公立32万2310円、私立152万8237円）よりも差が開いた。
私立小学校の授業料は平均で48万5337円、学校納付金などが23万1425円。私立中学校の授業料は平均42万8574円。学校納付金などが30万5130円だった。
私立の幼稚園、小中学校に通う子供の学習塾費はいずれも過去最高だった。
バナー写真：（SoutaBank/PIXTA）