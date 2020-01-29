外で遊ばない、運動しない――。スポーツ庁の調査で、子どもの体力が明らかに低下していることが分かった。テレビやゲーム、スマートフォンなどの画面を見る「スクリーンタイム」の増加との関連が指摘されている。

スポーツ庁が公表した2019年度の「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によると、各調査種目の合計点の平均値である「体力合計点」が、小・中学生ともに低下した。男子の低下ぶりが目立ち、特に小学校男子は2008年度の調査開始以降、最低の数値となった。

調査は19年4～7月、全国の小学5年生と中学2年生の大半にあたる計201万人を対象に実施。握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、20メートルシャトルラン（中学生は持久走も選択可）、50メートル走、立ち幅跳び、ソフトボール投げ（中学生はハンドボール投げ）の8項目をテストし、結果を点数化した。（満点は80点）。

体力合計点をみると、小5男子は18年度の54.2点から53.6点に、小5女子は55.9点から55.6点に、中2男子は42.2点から41.6点に、中2女子は50.4点から50.0点にそれぞれ下がった。

同庁は体力低下の要因として、運動時間の減少や肥満の児童・生徒の増加、朝食を食べない児童の増加のほか、テレビやゲーム、スマートフォンなどの画面を見る「スクリーンタイム」の増加を挙げている。

スクリーンタイムの状況をみると、平日に「5時間以上」と答えた子どもが、小5男子15.4％、女子9.2％、中2男子11.8％、女子10.1％に達した。

スクリーンタイムの状況（%）

小5男子 小5女子 中2男子 中2女子 5時間以上 15.4 9.2 11.8 10.1 4~5時間 9.3 7.5 8.3 8.3 3~4時間 14.2 11.9 16.6 16.2 2~3時間 20.2 18.1 26.8 25.7 1~2時間 24.2 26.4 26.8 27.3 1時間未満 14.4 23.4 8.5 11.6 全く見ない 2.3 3.5 1.1 0.9 （2019年度スポーツ庁調査）

子どもの肥満率は、小5は男子11.1％、女子8.1％、中2は男子8.6％、女子が6.6％。いずれも前年度より0.3～0.7ポイント高く、これらの子どもは体力合計点が低い傾向がみられた。

バナー写真：（Fast&Slow/PIXTA）