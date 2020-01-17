2020年8月、安倍晋三首相の連続在任日数は史上最長となり、10月には衆院議員の任期満了まで1年を切る。東京五輪・パラリンピックの開催、東京都知事選など国政にも影響しそうな気になる日程をまとめた。
2020年1月20日、通常国会が召集された。2019年の天皇代替わり、20年は東京五輪・パラリンピックと重要イベントが相次ぎ、一部には、五輪・パラリンピック後の安倍晋三首相勇退の憶測も流れる。しかし、安倍氏は自民党本部での仕事始めで、「ユズは9年の花盛り。ユズまでは責任をもって大きな花を咲かせたい」と述べ、政権発足9年目突入にも含みを持たせた。
2020年の国内外の主な予定をまとめた。
|1月20日
|通常国会召集
|1月末頃？
|2019年度補正予算成立
|1月31日
|英国のEU離脱期限
|2月23日
|令和最初の天皇誕生日、天皇陛下60歳に
|3月8日
|自民党党大会
|3月14日
|JR山手線「高輪ゲートウェイ」駅開業
|3月26日
|東京五輪聖火リレースタート（福島発）
|3月末頃？
|2020年度予算成立？
|桜の頃？
|中国・習近平主席が国賓として来日
|春頃
|天皇・皇后両陛下が英国を訪問
|4月1日
|改正健康増進法全面施行（ホテル・飲食店など原則屋内禁煙に）
|4月19日
|秋篠宮さま立皇嗣の礼
|4月24日
|国立アイヌ 民族博物館を中核とする民族共生空間「ウポポイ」開業（北海道白老町）
|6月6日
|東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅開業
|6月10日
|G7首脳会談（米国、ワシントン近郊のキャンプデービッド山荘）
|6月17日
|通常国会会期末
|6月18日
|東京都知事選告示
|7月5日
|都知事選投開票
|7月24日
|東京五輪開会式（8月9日まで）
|8月24日
|安倍首相の連続在職日数が2799日となり、大叔父である佐藤栄作元首相の記録を塗り替え、単独1位に
|8月25日
|東京パラリンピック開会式（9月6日まで）
|9月30日
|安倍首相総裁任期満了まで1年
|10月21日
|衆院議員の任期満了まで1年
|11月3日
|米大統領選挙
|12月26日
|安倍政権発足9年目に突入
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