2020年8月、安倍晋三首相の連続在任日数は史上最長となり、10月には衆院議員の任期満了まで1年を切る。東京五輪・パラリンピックの開催、東京都知事選など国政にも影響しそうな気になる日程をまとめた。

2020年1月20日、通常国会が召集された。2019年の天皇代替わり、20年は東京五輪・パラリンピックと重要イベントが相次ぎ、一部には、五輪・パラリンピック後の安倍晋三首相勇退の憶測も流れる。しかし、安倍氏は自民党本部での仕事始めで、「ユズは9年の花盛り。ユズまでは責任をもって大きな花を咲かせたい」と述べ、政権発足9年目突入にも含みを持たせた。

2020年の国内外の主な予定をまとめた。

1月20日 通常国会召集 1月末頃？ 2019年度補正予算成立 1月31日 英国のEU離脱期限 2月23日 令和最初の天皇誕生日、天皇陛下60歳に 3月8日 自民党党大会 3月14日 JR山手線「高輪ゲートウェイ」駅開業 3月26日 東京五輪聖火リレースタート（福島発） 3月末頃？ 2020年度予算成立？ 桜の頃？ 中国・習近平主席が国賓として来日 春頃 天皇・皇后両陛下が英国を訪問 4月1日 改正健康増進法全面施行（ホテル・飲食店など原則屋内禁煙に） 4月19日 秋篠宮さま立皇嗣の礼 4月24日 国立アイヌ 民族博物館を中核とする民族共生空間「ウポポイ」開業（北海道白老町） 6月6日 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅開業 6月10日 G7首脳会談（米国、ワシントン近郊のキャンプデービッド山荘） 6月17日 通常国会会期末 6月18日 東京都知事選告示 7月5日 都知事選投開票 7月24日 東京五輪開会式（8月9日まで） 8月24日 安倍首相の連続在職日数が2799日となり、大叔父である佐藤栄作元首相の記録を塗り替え、単独1位に 8月25日 東京パラリンピック開会式（9月6日まで） 9月30日 安倍首相総裁任期満了まで1年 10月21日 衆院議員の任期満了まで1年 11月3日 米大統領選挙 12月26日 安倍政権発足9年目に突入

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