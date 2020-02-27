女性医師の数は若い世代を中心に少しずつ増えてはいるものの、まだ全体の2割ほど。皮膚科や産婦人科に多いなど、診療科による偏りが目立つ。

厚生労働省が2年ごとに公表している「医師・歯科医師・薬剤師統計」（2018年末現在）によると、医師の数は、男性25万5452人（全体の78.1％）、女性7万1758人（同21.9％）。女性医師は、依然として2割強にとどまるが、前回比では6.3％増と、増加のペースは男性（1.4％増）をしのぐ。

女性の医師数は1990年あたりから、少ないながらも右肩上がりで増えており、若い世代ほど割合も高い。医療施設（病院、診療所）全体の医師を年齢別にみると、女性医師の割合は「29歳以下」が35.9％で最も高く、「30～39歳」で31.2％、「40～49歳」で26.3％、「50～59歳」で16.6％だった。

女性医師の特徴としては、特定の診療科への偏在が挙げられる。病院では皮膚科、産婦人科、乳腺外科、眼科、麻酔科などで、いずれも女性患者の割合が多かったり、長時間・不規則勤務が比較的少ないとみられたりする職場だ。

特に皮膚科の医師は女性が全体の54.8%を占め、統計の中で唯一男性医師の割合を上回った。このほか、産婦人科は44.5％、乳腺外科は44.1％、眼科は42.4％、麻酔科は40.9％と4割以上。一方で、気管食道外科（2.5％）、心臓血管外科、整形外科（いずれも6.2％）、脳神経外科（6.5％）など8つの診療科では1割以下だった。女性医師の偏在は、診療所でもおおむね同様だ。

診療科別の病院勤務女性医師の割合

診療科 ％ 皮膚科 54.8 産婦人科 44.5 眼科 42.4 麻酔科 40.9 救急科 14.9 外科 7.1 心臓血管外科 6.2 気管食道外科 2.5

※2018年医師・歯科医師・薬剤師統計より抜粋

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