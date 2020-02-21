日本の映画が活況だ。2019年の興行収入は2611憶8000万円と、現在の公開形式となって過去最高を記録した。

映画配給大手でつくる日本映画製作者連盟の発表によると、2019年の興行収入は、2611憶8000万円。前年と比べて17％増え、統計が現在の公開形式になった2000年以降で最高になった。入場者数は1億9491万人、利用者1人当たりの平均入場料金は1340円と、いずれも2000年以降で最高を記録した。

興行収入押し上げの要因は、100憶円超えの作品が4作品あったことだ。直近の17年、18年が１作品のみだったのに対し、大きく増えた。

邦画では東宝の「天気の子」（7月公開、140憶6000万円）。国内外で高い評価を受ける新海誠監督の作品で、興行収入では洋画も含め最高となった。

洋画では、「アナと雪の女王2」（11月公開、127憶9000万円）、「アラジン」（6月公開、121憶6000万円）、「トイ・ストーリー4」（7月公開、100憶9000万円）の3作品。洋画の興行収入は「ライオン・キング」（8月公開、66憶7000万円）も合わせ、上位4位をディズニーが独占した。

2019年の興行収入上位5作品

順位 作品 興行収入 1 天気の子 140憶6000万円 2 アナと雪の女王２ 127憶9000万円 3 アラジン 121憶6000万円 4 トイ・ストーリー４ 100憶9000万円 5 名探偵コナン 紺青の拳 93億7000万円

（日本映画製作者連盟調べ）

邦画洋画を合わせた年間の公開本数は、2015年（1136本）から一貫して増加しており、2019年は前年より86本多い1278本。スクリーン数も前年より22多い3583スクリーンだった。

バナー写真：アニメ映画「天気の子」製作報告会見に出席した新海誠監督ら＝2019年7月2日、都内（時事）