上野東京ライン効果か？ 赤羽、大宮、さいたま新都市の人気が高まっている。
関東1都4県在住の20～40代を対象とした「住みたい街ランキング2020」（関東版）で、トップ3は3年連続で「横浜」「恵比寿」「吉祥寺」だった。
上位20位までは多少の順位変動はあるものの、おおむね同じ顔触れ。「大宮」は前年と変わらずの4位だったが、獲得ポイントでは3位の吉祥寺との差を縮めた。さらに、赤羽（32位→17位）、さいたま新都市（23位→19位）など、上野東京ラインで都心部へのアクセスの良い宇都宮線・高崎線沿線の人気が高まっている。
武蔵小杉は前年の9位から20位に急落。19年10月の台風19号で武蔵小杉のタワーマンションが浸水被害を受けたことで、「タワマンが林立する都会的な街」のイメージがかえってあだとなったようだ。
|順位
|駅名
|主な路線
|1（1）
|横浜
|JR京浜東北線・東海道線、京急線
|2（2）
|恵比寿
|JR山手線、東京メトロ日比谷線
|3（3）
|吉祥寺
|JR中央線、京王線
|4（4）
|大宮
|JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線・埼京線
|5（7）
|目黒
|JR山手線
|6（6）
|品川
|JR山手線・京浜東北線・東海道線
|7（5）
|新宿
|JR山手線・中央線、東京メトロ丸の内線、京王線
|8（11）
|池袋
|JR山手線・埼京線、東京メトロ丸の内線、西武線
|9（12）
|中目黒
|東急線
|10（8）
|浦和
|JR京浜東北・宇都宮線・高崎線
|11（13）
|渋谷
|JR山手線・埼京線、東急線、京王線
|12（15）
|東京
|JR山手線・京浜東北線・東海道線
|13（10）
|鎌倉
|JR横須賀線
|14（14）
|中野
|JR中央線、東京メトロ東西線
|15（20）
|表参道
|東京メトロ銀座線・半蔵門線
|16（19）
|自由が丘
|東急線
|17（32）
|赤羽
|JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線
|18（17）
|二子玉川
|東急線
|19（23）
|さいたま新都心
|JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線
|20（9）
|武蔵小杉
|JR横須賀線・南武線、東急線
出所 : リクルート住まいカンパニー「住みたい街ランキング2020関東版」 順位の（）内は2019年のもの
一方、現在住んでいる街が好きかどうかを5段階評価で答えてもらったところ、「片瀬江ノ島」「鵠沼」「鵠沼海岸」の湘南エリア3駅など神奈川県がトップ10の半分を占めた。「住みたい街」はJR線沿線中心であるのに対して、「愛される街」は私鉄、郊外が目立ち、街に個性がある駅が上位にランキングしている。
|順位
|駅名
|主な路線
|1
|片瀬江ノ島
|小田急江ノ島線
|2
|馬車道
|みなとみらい線
|3
|みなとみらい
|みなとみらい線
|4
|代官山
|東急東横線
|5
|千駄ヶ谷
|JR総武線
|6
|麻布十番
|東京メトロ南北線
|7
|東北沢
|小田急線
|8
|鵠沼
|江ノ島電鉄
|9
|緑が丘
|東急大井町線
|10
|鵠沼海岸
|小田急江ノ島線
出所 : リクルート住まいカンパニー「住みたい街ランキング2020関東版」
同調査はリクルート住まいカンパニー（本社：東京都港区）が2010年から東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城の1都4県在住の20～40代を対象に実施している。
バナー写真 : ぱくたそ