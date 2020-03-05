上野東京ライン効果か？ 赤羽、大宮、さいたま新都市の人気が高まっている。

関東1都4県在住の20～40代を対象とした「住みたい街ランキング2020」（関東版）で、トップ3は3年連続で「横浜」「恵比寿」「吉祥寺」だった。

上位20位までは多少の順位変動はあるものの、おおむね同じ顔触れ。「大宮」は前年と変わらずの4位だったが、獲得ポイントでは3位の吉祥寺との差を縮めた。さらに、赤羽（32位→17位）、さいたま新都市（23位→19位）など、上野東京ラインで都心部へのアクセスの良い宇都宮線・高崎線沿線の人気が高まっている。

武蔵小杉は前年の9位から20位に急落。19年10月の台風19号で武蔵小杉のタワーマンションが浸水被害を受けたことで、「タワマンが林立する都会的な街」のイメージがかえってあだとなったようだ。

順位 駅名 主な路線 1（1） 横浜 JR京浜東北線・東海道線、京急線 2（2） 恵比寿 JR山手線、東京メトロ日比谷線 3（3） 吉祥寺 JR中央線、京王線 4（4） 大宮 JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線・埼京線 5（7） 目黒 JR山手線 6（6） 品川 JR山手線・京浜東北線・東海道線 7（5） 新宿 JR山手線・中央線、東京メトロ丸の内線、京王線 8（11） 池袋 JR山手線・埼京線、東京メトロ丸の内線、西武線 9（12） 中目黒 東急線 10（8） 浦和 JR京浜東北・宇都宮線・高崎線 11（13） 渋谷 JR山手線・埼京線、東急線、京王線 12（15） 東京 JR山手線・京浜東北線・東海道線 13（10） 鎌倉 JR横須賀線 14（14） 中野 JR中央線、東京メトロ東西線 15（20） 表参道 東京メトロ銀座線・半蔵門線 16（19） 自由が丘 東急線 17（32） 赤羽 JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線 18（17） 二子玉川 東急線 19（23） さいたま新都心 JR京浜東北線・宇都宮線・高崎線 20（9） 武蔵小杉 JR横須賀線・南武線、東急線

出所 : リクルート住まいカンパニー「住みたい街ランキング2020関東版」 順位の（）内は2019年のもの

一方、現在住んでいる街が好きかどうかを5段階評価で答えてもらったところ、「片瀬江ノ島」「鵠沼」「鵠沼海岸」の湘南エリア3駅など神奈川県がトップ10の半分を占めた。「住みたい街」はJR線沿線中心であるのに対して、「愛される街」は私鉄、郊外が目立ち、街に個性がある駅が上位にランキングしている。

順位 駅名 主な路線 1 片瀬江ノ島 小田急江ノ島線 2 馬車道 みなとみらい線 3 みなとみらい みなとみらい線 4 代官山 東急東横線 5 千駄ヶ谷 JR総武線 6 麻布十番 東京メトロ南北線 7 東北沢 小田急線 8 鵠沼 江ノ島電鉄 9 緑が丘 東急大井町線 10 鵠沼海岸 小田急江ノ島線

出所 : リクルート住まいカンパニー「住みたい街ランキング2020関東版」

同調査はリクルート住まいカンパニー（本社：東京都港区）が2010年から東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城の1都4県在住の20～40代を対象に実施している。

バナー写真 : ぱくたそ