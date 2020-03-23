日本で働く外国人の数は年々増えている。中国、ベトナム、フィリピンが多く、伸び率ではベトナム、インドネシア、ネパールが高い。

厚生労働省が発表した「外国人雇用状況」によると、2019年10月末時点で日本で働いている外国人は前年比13.6％増の165万8804人で、7年連続で過去最高を記録した。国籍別では、中国、ベトナムの上位2カ国だけで80万人を超え、ほぼ半数を占めた。

中国は41万8327人（全体の25.2％）、ベトナムは40万1326人（24.2％）、次いでフィリピンの17万9685人（10.8％）、ブラジルの13万5455人（8.2％）などとなっている。前年比伸び率の上位3カ国は、ベトナム（26.7％増）、インドネシア（23.4％増）、ネパール（12.5％増）だった。

主な国籍別の外国人労働者数

中国（香港などを含む） 41万8327人 ベトナム 40万1326人 フィリピン 17万9685人 ブラジル 13万5455人 ネパール 9万1770人 韓国 6万9191人 インドネシア 5万1337人 ペルー 2万9554人

2019年10月現在：厚生労働省調べ

在留資格別にみると、永住者や日本人の配偶者らを含む「身分に基づく在留資格」が全体で最多の32.1％。「技能実習」が23.1％、留学を含む「資格外活動」が22.5％、芸術や宗教、報道、研究、高度専門職を含む「専門的・技術的分野の在留資格」の19.8％だった。2019年4月に創設された「特定技能」の労働者 数 は 、10月末時点では5 2 0 人だった。

外国人の就労先を産業別にみると、「製造業」が48万3278人と最も多く、全体の29.1％を占めたほか、「卸売業、小売業」（12.8％）、「宿泊業、飲食サービス業」（12.5％）などの比率が高かった。

産業別の外国人労働者

（％） 製造業 48万3278人 29.1 卸売業、小売業 21万2528人 12.8 宿泊業、飲食サービス業 20万6544人 12.5 建設業 9万3214人 5.6 教育、学習支援業 7万941人 4.3 情報通信業 6万7540人 4.1 医療、福祉 3万4261人 2.1 サービス業（他に分類されないもの） 26万6503人 16.1 その他 22万3995人 13.5

厚生労働省調べ：2019年10月

外国人を雇用する事業所数は過去最高の24万2608カ所（前年比12.1％増）。外国人が働く環境を規模別にみると、58万7435人（全体の35.4％）が「30人未満」の小規模事業所にいる。次いで「100～499人」が37万5423人（22.6％）、「500人以上」が32万812人（19.3％）、「30～99人」が30万6567人（18.5％）だった。

バナー写真： （Fast&Slow/ PIXTA）