日本で働く外国人の数は年々増えている。中国、ベトナム、フィリピンが多く、伸び率ではベトナム、インドネシア、ネパールが高い。
厚生労働省が発表した「外国人雇用状況」によると、2019年10月末時点で日本で働いている外国人は前年比13.6％増の165万8804人で、7年連続で過去最高を記録した。国籍別では、中国、ベトナムの上位2カ国だけで80万人を超え、ほぼ半数を占めた。
中国は41万8327人（全体の25.2％）、ベトナムは40万1326人（24.2％）、次いでフィリピンの17万9685人（10.8％）、ブラジルの13万5455人（8.2％）などとなっている。前年比伸び率の上位3カ国は、ベトナム（26.7％増）、インドネシア（23.4％増）、ネパール（12.5％増）だった。
主な国籍別の外国人労働者数
|中国（香港などを含む）
|41万8327人
|ベトナム
|40万1326人
|フィリピン
|17万9685人
|ブラジル
|13万5455人
|ネパール
|9万1770人
|韓国
|6万9191人
|インドネシア
|5万1337人
|ペルー
|2万9554人
2019年10月現在：厚生労働省調べ
在留資格別にみると、永住者や日本人の配偶者らを含む「身分に基づく在留資格」が全体で最多の32.1％。「技能実習」が23.1％、留学を含む「資格外活動」が22.5％、芸術や宗教、報道、研究、高度専門職を含む「専門的・技術的分野の在留資格」の19.8％だった。2019年4月に創設された「特定技能」の労働者 数 は 、10月末時点では5 2 0 人だった。
外国人の就労先を産業別にみると、「製造業」が48万3278人と最も多く、全体の29.1％を占めたほか、「卸売業、小売業」（12.8％）、「宿泊業、飲食サービス業」（12.5％）などの比率が高かった。
産業別の外国人労働者
|（％）
|製造業
|48万3278人
|29.1
|卸売業、小売業
|21万2528人
|12.8
|宿泊業、飲食サービス業
|20万6544人
|12.5
|建設業
|9万3214人
|5.6
|教育、学習支援業
|7万941人
|4.3
|情報通信業
|6万7540人
|4.1
|医療、福祉
|3万4261人
|2.1
|サービス業（他に分類されないもの）
|26万6503人
|16.1
|その他
|22万3995人
|13.5
厚生労働省調べ：2019年10月
外国人を雇用する事業所数は過去最高の24万2608カ所（前年比12.1％増）。外国人が働く環境を規模別にみると、58万7435人（全体の35.4％）が「30人未満」の小規模事業所にいる。次いで「100～499人」が37万5423人（22.6％）、「500人以上」が32万812人（19.3％）、「30～99人」が30万6567人（18.5％）だった。
バナー写真： （Fast&Slow/ PIXTA）