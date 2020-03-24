大会組織委員会と東京都、日本政府、IOCは、延期となった東京五輪2020を2021年7月23日開会とすることで合意した。パラリンピックは五輪終了後の8月24日の開幕。
五輪2021年7月23日開幕
大会組織委員会と東京都、日本政府、IOCは、延期となった東京五輪2020を2021年7月23日開会とすることで合意した。パラリンピックは五輪終了後の8月24日の開幕。
夏以外の開催も選択肢―バッハIOC会長（3月25日）
IOCバッハ会長は電話による記者会見で、東京五輪の開催時期について、「夏に限定されるわけではなく、夏も含めて全てが選択肢」として、幅広く検討する意向を示した。また、「前例のない試練だが、五輪開催がIOCの使命」として、改めて中止を否定した。
安倍首相とIOCバッハ会長が電話会談、21年夏までの開催で一致（3月24日）
延期が取りざたされている東京五輪の開催をめぐり、安倍晋三首相とIOCバッハ会長が電話会談した。日本側からは「現下の状況を踏まえ、アスリートが最高のコンディションでプレーでき、観客が安心・安全な大会にするため、おおむね1年程度延期することを軸に検討する」ことを提案。これに対して、バッハ会長は「100％同意する」と応じ、2021年夏までに東京五輪・パラリンピックを開催することで一致したという。電話会談には、森喜朗大会組織委会長、小池百合子都知事、橋本聖子五輪担当相も同席した。
延期の判断を行わざるを得ない―安倍首相（3月23日）
安倍晋三首相は参院予算委員会で、IOCが東京五輪の延期も含めた検討をすると発表したことを受け、「仮に、それ（予定通りの開催）が困難な場合には、アスリートの皆さんのことを第一に考え、延期の判断も行わざるを得ない」と述べた。安倍首相が延期を容認する発言をしたのは初めて。
延期も含め検討、4週間以内に結論―IOC（3月22日）
IOCは22日の臨時理事会で、大会組織委員会や東京都などと延期も含めて検討・協議の上、４週間以内に結論を出すことを決めた。中止は議題にしないという
米ワシントン・ポスト「五輪は中止か延期すべき」（3月21日）
米ワシントン・ポストは電子版掲載の社説で「オリンピックは中止か延期すべき」と主張。オリンピックがさらなる感染の拡大につながると警鐘を鳴らした
米国水泳連盟が1年延期を要望（3月20日）
米国水泳連盟は、選手が大会に向けて準備やトレーニングを継続する環境が整わないなどとして、1年延期を求めた
抜本的判断下す段階にない（3月17日）
IOCが臨時の電話会議を開き、東京五輪を予定通りの開催する方針を確認。公式サイトで「開催まで4カ月あり、抜本的な判断を下す段階にない」との声明を発表
人類が新型コロナウイルスに打ち勝つ証―安倍首相（3月16日）
安倍晋三首相が、G7首脳テレビ会談後に「人類が新型コロナウイルスに打ち勝つ証しとして、東京五輪・パラリンピックを完全な形で実現することについて支持を得た」と発言
無事、予定通り開催したい―安倍首相（3月14日）
安倍晋三首相は会見で「感染拡大を乗り越えて、オリンピックを無事、予定通り開催したい」と発言
WHOから中止や延期の勧告あれば従う―IOC会長（3月12日）
IOCのバッハ会長はテレビのインタビューで「WHOから中止や延期の勧告があったらどうするのか」と問われ、「従う」と答えた
トランプ米大統領が五輪1年延期に言及（3月12日）
トランプ米大統領が「無観客の競技場で実施するよりは、1年間延期する方がよいかもしけない」と発言
東京五輪・パラリンピック 招致表明からの歩み
|2021年8月24日
|（予定）東京パラリンピック開幕
|2021年7月23日
|（予定）東京五輪開幕
|2020年8月25日
|（予定）東京パラリンピック開幕 → 延期決定
|2020年7月24日
|（予定）東京五輪開幕 → 延期決定
|2020年4月28日
|（予定）チケットの窓口販売開始
|2020年3月26日
|（予定）日本の聖火リレーがJヴィレッジ（福島県富岡町）からスタート→ 大会組織委員会の森喜朗会長が聖火リレーの中止を表明
|2020年3月24日
|日本側とIOCが1年程度の延期を軸に検討することで一致
|2020年3月21日
|聖火が宮城県東松島市の航空自衛隊・松島基地に到着。同基地所属のブルーインパルス隊が歓迎飛行
|2020年3月19日
|ギリシャ・アテネで東京大会組織委への聖火引き継ぎ式。アテネ在住で、1996年アトランタ五輪の競泳女子800メートルリレーで4位入賞した井本直歩子さんが引き継ぎを受けた
|2020年3月17日
|19日に予定されていた聖火引き継ぎ式の大幅縮小決定。共に五輪三連覇の記録を持つレスリングの吉田沙保里さん、柔道の野村忠宏さんを聖火ランナーとして派遣することを見送り
|2020年3月13日
|ギリシャ五輪委員会が12日に始まったギリシア国内での聖火リレーを中止
|2020年3月12日
|ギリシャ・オリンピアで聖火採火式
|2020年3月11日
|WHOテドロス事務局長が「新型コロナウイルスはパンデミック」と表明
|2019年11月30日
|新国立競技場竣工
|2019年11月1日
|猛暑対策としてマラソン・競歩の会場を札幌に変更決定
|2016年4月
|大会エンブレムに野老朝雄氏の「組市松紋」をコンセプトとする案を選定
|2015年12月
|新国立競技場整備の再公募、隈研吾氏の設計案に決定
|2015年9月
|2015年7月に決定していた大会エンブレムがベルギーの劇場ロゴに酷似しているとの指摘が相次ぎ、白紙撤回
|2015年7月
|安倍晋三首相がコストが大幅に膨らんだことなどを理由に、新国立競技場建設計画を白紙撤回
|2013年９月
|IOC総会で東京が20年五輪・パラリンピック開催地に決定 / 最終プレゼンテーションで安倍晋三首相は懸念されていた福島第1原発の汚染水問題について「私が安全を保証します。状況はコントロール下にある」とスピーチ
|2012年11月
|新国立競技場整備、イラク生まれの英建築家ザハ・ハディド氏案に決定
|2011年7月
|石原慎太郎都知事が2020年五輪・パラリンピック招致立候補を宣言、震災復興を理念に掲げる
|2011年3月
|東日本大震災、福島第1原発事故が発生
|2009年10月
|IOC総会でリオデジャネイロが16年五輪・パラリンピック開催地に決定
|2005年9月
|石原慎太郎都知事が2016年五輪・パラリンピック招致表明
世界の感染者数についてはこちら
※オリジナルの記事は2020年3月14日公開。状況に応じて不定期に更新する。
バナー写真 : 時事