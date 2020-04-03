新型コロナウイルスの感染拡大で、東京や大阪では大型連休明けまで休校が続く。楽しみにしていた入学式が中止や延期となってガッカリしている1年生も多いかもしれない。大きくなったら何になりたいか、お友達と学校で楽しくおしゃべりできる日が来るといいね。

ランドセル用の合成皮革などを製造するクラレが毎年実施している「新小学1年生のなりたい職業」調査で、1999年の調査開始以来22年連続で、女の子は2位以下を大きく引き離してケーキ屋・パン屋（26.0％）がトップ。男の子はスポーツ選手（18.8％）がトップとなった。

新小学1年生が将来就きたい職業（2020年）

女の子 男の子 1 ケーキ屋・パン屋 スポーツ選手 2 芸能人・歌手・モデル 警察官 3 看護師 運転士・運転手 4 花屋 消防・レスキュー隊 5 保育士 TV・アニメキャラクター 6 アイスクリーム屋 研究者 7 医師 ケーキ屋・パン屋 8 教員 医師 9 警察官 大工・職人 10 美容師 ユーチューバー

出所 : クラレ

女の子の2位は芸能人・歌手・モデル（8.8%）で9年連続の2位。10位までの顔ぶれは前年と同じだが、看護師、医師、警察官がそれぞれ順位を一つずつ上げている。人の健康を守る、安全を守る仕事に心惹かれるのだろうか。

男の子の2位は9年連続で警察官で、比率は過去最高の15.1％だった。かつてはスポーツ選手は3割以上の比率で圧倒的な人気だったが、1999年からの推移を見ると、ジワジワと警察官人気が上がってきているのが見てとれる。災害現場などでの活動に加えて、啓蒙・PR活動の一環で実施している職場訪問・見学会などを通じて白バイや制服に憧れる子どもが増えているのかもしれない。

首位のスポーツ選手の内訳を見ると、サッカーが56.9％で圧倒的な人気。野球（19.1％）、ラグビー（4.0％）が続いた。

一方、新小学1年生の親が子どもに就かせたい職業は、女の子は1位看護師（17.9％）、3位薬剤師（7.9％）、4位医師（6.8％）、5位医療関係（6.0％）など医療系が人気。男の子は公務員（19.8％）が1位。公務員は2009年1回を除き、1位をキープしている。スポーツ選手が初めてトップ3圏外となり、安定志向が強まった。

新小学1年生の親が就かせたい職業（2020年）

女の子の親 男の子の親 1 看護師 公務員 2 公務員 医師 3 薬剤師 会社員 4 医師 スポーツ選手 5 医療関係 警察官 6 会社員 消防・レスキュー隊 7 ケーキ屋・パン屋 研究者 8 教員 エンジニア 9 保育士 運転士・運転手 10 芸能人・歌手・モデル 医療関係

出所 : クラレ

バナー写真 : PIXTA