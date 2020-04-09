新型コロナウイルス感染症の拡大で就職活動も非常事態。企業の説明会は軒並み中止となり、ウェブでの座談会や面接に戸惑う人も多いはず。でも、苦しい時間を乗り越えて、2021年4月、社会人としてステキな1歩が踏み出せますように！

マイナビと日本経済新聞が実施した大学生の就職企業人気ランキングで、文系は2年連続でJTBグループ、理系は4年連続でソニーが1位となった。調査は2021年卒業見込みの人を対象に、ウェブアンケート方式で実施。入りたい会社5社と、その会社に行きたい理由を答えてもらった。有効回答数は3万630。

文系のトップ3の顔ぶれは前年と同じ。前年12位だったオリエンタルランドが5位に返り咲き。14位だったニトリは9位に食い込み、2012年以来のトップ10入りを果たした。

理系のトップ2は、ソニーと味の素の組み合わせが4年続いている。この2社は文系でもトップ10に入っており、安定の人気を誇る。

文系総合 理系総合 1 JTBグループ ソニー 2 全日本空輸（ANA） 味の素 3 東京海上日動火災保険 富士通 4 日本航空（JAL） サントリーグループ 5 オリエンタルランド トヨタ自動車 6 伊藤忠商事 NTTデータ 7 ソニー カゴメ 8 味の素 資生堂 9 ニトリ 明治グループ 10 ソニーミュージックグループ 日立製作所

出所 : マイナビ・日経2021年卒大学生就職企業人気ランキング

男女別で人気企業を見ると、文系女子は旅行・運輸・ホテル運営などに人気が集中。「遠くへ行きたい」「特別な時間を楽しみたい」という非日常への憧れが表れている。一方、理系女子のトップ10はいずれも食品や生活関連商品のメーカーで、「日常の生活を豊かにしたい」という現実派が多いようだ。

文系女子 理系女子 1 JTBグループ 味の素 2 全日本空輸（ANA） カゴメ 3 日本航空（JAL） 資生堂 4 東京海上日動火災保険 明治グループ 5 オリエンタルランド サントリーグループ 6 資生堂 森永乳業 7 エイチ・アイ・エス 雪印メグミルク 8 Plan・Do・See コーセー 9 ソニーミュージックグループ キユーピー 10 味の素 ハウス食品

出所 : マイナビ・日経2021年卒大学生就職企業人気ランキング

青色ハイライトは、旅行、運輸、ホテルなどの関連企業。Plan・Do・See（本社東京）はホテルやバンケットの運営会社

男子は文系でもソニーが2位（前年は1位）と人気。文系の人は企業を選ぶ際に「安定」「業界上位」「将来性」などを重視する傾向が強いが、文系でソニーを選んだ人は業界上位（17.1％）、安定（15.6％）、将来性（15.4％)に次いで、技術力（12.9％）を挙げる人が多かった。ソニーの新卒採用サイトのキャッチコピーは「君とソニーの世界を変える冒険」。新しい何かを生み出すことへの期待が、文系の人の冒険心も揺さぶるのかもしれない。

文系男子 理系男子 1 東京海上日動火災保険 ソニー 2 ソニー 富士通 3 伊藤忠商事 味の素 4 JTBグループ トヨタ自動車 5 トヨタ自動車 NTTデータ 6 東日本旅客鉄道（JR東日本） 日立製作所 7 全日本空輸（ANA） 東海旅客鉄道（JR東海） 8 味の素 パナソニック 9 ニトリ Sky 10 サントリーグループ 東日本旅客鉄道（JR東日本）

出所 : マイナビ・日経2021年卒大学生就職企業人気ランキング

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