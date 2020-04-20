新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大によって、各国の経済活動は大幅な縮小を余儀なくされ、世界貿易も停滞が鮮明となっている。
財務省が20日発表した3月の貿易統計速報（通関ベース）によると、全体の輸出額は前年同月比11．7％減の6兆3579億円。前年同月比マイナスは16カ月連続。品目別では、自動車の対米・対EU向けの落ち込みが大きく前年同月比13.1%減。船舶同48.6％減、自動車部品同17.9％減など。
一方、輸入額は5.0％減の6兆3529億円。オーストラリア産液化天然ガス（LNG）や米産原・粗油が減少した一方で、中国からの通信機が増加した。
輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は49億円の黒字だった。かろうじて2カ月連続の黒字となったものの、黒字は大幅に縮小した。
新型コロナウイルス感染症は3月以降、欧米先進諸国が流行の中心となっており、4月以降も、さらなる世界貿易の縮小が懸念される。
国別では、中国からの輸入は8カ月連続のマイナスだが、前年同月比47.1減と大きく落ち込んだ2月に比べると、3月は同4.5％減にとどまった。電算機類、衣類・同付属品がマイナスとなった一方で、通信機が同60.3％増となった。
米国向けの輸出は8カ月連続のマイナスで、特に、自動車23.7%減、原動機27.4％減、建設用・鉱山用機械34.7％減などの落ち込みが大きかった。
|輸出
|輸入
|差引額
|総額
|63,578（▲11.7）
|63,529（▲5.0）
|49（▲99.0）
|中国
|11,906（▲8.7）
|14,318（▲4.5）
|▲2,412（―）
|米国
|11,820（▲16.5）
|7,453（1.3）
|4,368（▲35.7）
|EU
|6,337（▲11.1）
|6,710（▲9.7）
|▲373（―）
出所 : 財務省「貿易統計」
バナー写真 : PIXTA