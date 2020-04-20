新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大によって、各国の経済活動は大幅な縮小を余儀なくされ、世界貿易も停滞が鮮明となっている。

財務省が20日発表した3月の貿易統計速報（通関ベース）によると、全体の輸出額は前年同月比11．7％減の6兆3579億円。前年同月比マイナスは16カ月連続。品目別では、自動車の対米・対EU向けの落ち込みが大きく前年同月比13.1%減。船舶同48.6％減、自動車部品同17.9％減など。

一方、輸入額は5.0％減の6兆3529億円。オーストラリア産液化天然ガス（LNG）や米産原・粗油が減少した一方で、中国からの通信機が増加した。

輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は49億円の黒字だった。かろうじて2カ月連続の黒字となったものの、黒字は大幅に縮小した。

新型コロナウイルス感染症は3月以降、欧米先進諸国が流行の中心となっており、4月以降も、さらなる世界貿易の縮小が懸念される。

国別では、中国からの輸入は8カ月連続のマイナスだが、前年同月比47.1減と大きく落ち込んだ2月に比べると、3月は同4.5％減にとどまった。電算機類、衣類・同付属品がマイナスとなった一方で、通信機が同60.3％増となった。

米国向けの輸出は8カ月連続のマイナスで、特に、自動車23.7%減、原動機27.4％減、建設用・鉱山用機械34.7％減などの落ち込みが大きかった。

輸出 輸入 差引額 総額 63,578（▲11.7） 63,529（▲5.0） 49（▲99.0） 中国 11,906（▲8.7） 14,318（▲4.5） ▲2,412（―） 米国 11,820（▲16.5） 7,453（1.3） 4,368（▲35.7） EU 6,337（▲11.1） 6,710（▲9.7） ▲373（―）

出所 : 財務省「貿易統計」

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