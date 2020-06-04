日本は国土の3分の2を森林が覆う「山と森の国」でもある。この50年で人工林が成長し、森林資源量は3倍にも増えた。

林野庁がおおむね5年ごとに公表している「森林資源の現況」調査によると、2017年（3月末）の日本の森林面積は国土面積全体の3分の2に当たる2505万ヘクタールで、前回調査の12年（2508万ヘクタール）からわずかに減少した。森林資源量の目安となる森林蓄積（森林を構成する樹木の幹の体積）は、52億4200万立方メートル。この数字は1966年（18億8700万立方メートル）に比べ、約3倍となっている。

森林面積はこの50年間、ほぼ一貫して2500万ヘクタール強の水準で推移している。

内訳をみると、「天然林」が1966年には1551万ヘクタールだったのに対し、2017年には1348万ヘクタールに減少。逆に「人工林」は、1966年の793万ヘクタールから2017年には1020万ヘクタールに増えた。人工林は今や、日本の森林面積の約4割を占める。

一方、森林蓄積は、1981年の24億8400万立方メートル、90年の31億3800万立方メートル、2002年の40億4000万立方メートル、12年の49億100万立方メートルなど、一貫して増加傾向にある。

蓄積の内訳をみると、「天然林など」が1966年の13億2900万立方メートルから2017年には19億3300万立方メートルに、「人工林」が1966年の5億8800万立方メートルから2017年には33億800万立方メートルに増大。植栽後に大きく成長する人工林の伸びが目立った。

国際連合食糧農業機関（FAO）が発表する世界森林資源評価（FRA）の2015年版の報告書によると、日本の森林率（陸地面積に占める森林面積の割合）は68.5％で、OECD加盟34ヵ国の中でフィンランド73.1％に次ぐ第2位。人工林の面積もトップの中国、米国、ロシアなどに次いで世界で第7位の水準にある。

バナー写真：奄美大島の新緑の山。世界自然遺産の登録を目指す「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の候補地＝2020年3月15日、鹿児島県宇検村（時事）