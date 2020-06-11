音楽ソフト、音楽配信の日本での市場規模は約3000億円。定額制のストリーミング配信が売り上げを大きく伸ばしている。

日本レコード協会が公表した2019年の音楽ソフト生産・音楽配信の統計によると、音楽ソフト（オーディオレコードと音楽ビデオ）の総生産数量は前年比7％減の1億8067万枚／巻、総生産額は同5％減の2291億円だった。

一方、音楽配信の売上額は前年比10％増の706億円と、6年連続で上昇した。このうちダウンロードの数量は12％減の9429万回、売上額が12％減の225億円とともに前年を下回った。「サブスク」と呼ばれ、定額制で近年急成長しているストリーミングの売上額は33％増の465億円。音楽配信の売上額の区分別シェアではストリーミングが66％と、ダウンロードの32％を大きく上回った。

音楽ソフト生産額と音楽配信の売上額の合計は、前年比2％減の2998億円だった。

音楽ソフトのうち、オーディオレコード（CDシングル、CDアルバム、アナログレコード、カセットテープなど）の生産数量は同4％減の1億3430万枚（巻）、生産額は3％減の1528億円だった。

オーディオレコードの内訳をみると、CDアルバム、シングルの生産数量は4％減の1億3233万枚、生産額は3％減の1495億円。近年、人気が再燃しているアナログディスク（アナログレコード）の生産数量は9％増の122万枚、生産額は3％増の21億円となり、いずれも6年連続で増加を記録した。

アナログディスクとCDの生産数量・生産額

アナログディスク CD 年 数量（万枚／巻） 生産額（億円） 数量（万枚／巻） 生産額（億円） 2015 66 11 16800 1,801 2016 79 14 15900 1,749 2017 106 19 15200 1,707 2018 111 20 13700 1,542 2019 121 21 13200 1,495

日本レコード協会調べ

バナー写真：(DenysProduction/PIXTA)