温水洗浄便座の普及によって、トイレは「用を足す場所」から「一人になれる心地よい空間へ」と昇格した。その先導役とも言えるTOTOのウォシュレットが発売から40年を迎えた。「きれい」「快適」に徹底的にこだわったハイテク技術を中心に40年の歩みを振り返る。
1980年6月に誕生したTOTOのウォシュレットが40歳になった。発売当初、「拭くのではなく、洗浄する」というコンセプトがすぐに消費者に理解されたわけではない。その存在が広く世の中に認知されるきっかけとなったのは、1982年のテレビCMだった。当時は、女優が排せつを話題にするなどありえないことだったが、フリフリの下着で「おしりだって、洗ってほしい」のキャッチコピーが、世間を驚かせた。
それから40年を経て、ウォシュレットを含む温水洗浄便座の一般世帯普及率は80.2%となり、「おしりを洗う」のは当たり前のことになった。訪日外国人が日本に来て感銘を受ける体験の一つとして、しばしば温水洗浄便座が挙げられるほどに、今や、日本は快適で清潔な“トイレ先進国”となった。
ウォシュレットの累計出荷台数は2019年3月に全世界で5000万台を超え 、海外での販売も伸長している。世界各地の5つ星ホテルや著名なランドマーク物件への採用も増加している。
ウォシュレット40歳までの歩み
|1978
|温水洗浄便座の自社開発を開始
|1980
|ウォシュレット発売
|1982
|テレビCM 「おしりだって、洗ってほしい」がお茶の間の話題に
|1986
|ウォシュレット海外販売開始
|1991
|臭いの元をオゾンで脱臭する〈オゾン脱臭〉機能追加（96年から触媒脱臭方式に変更）
|1993
|コンピュータ制御による洗浄で、温水タンク不要のタンクレスを実現 デザイン性向上
|1998
|累計出荷1000万台突破
|1999
|〈ワンダーウェーブ洗浄〉機能追加
|2005
|累計出荷2000万台突破
|2011
|累計出荷3000万台突破
|2011
|〈きれい除菌水〉〈ノズルきれい〉機能追加
|2012
|〈便器きれい〉機能追加
|2015
|〈においきれい〉機能追加
|2015
|累計出荷4000万台突破
|2017
|〈エアインワンダーウェーブ洗浄〉機能追加
|2019
|累計出荷5000万台突破
|2020
|ウォシュレット40歳
〈ワンダーウェーブ洗浄 / エアインワンダーウェーブ洗浄〉
流速の違う洗浄水を交互に噴出することで水玉を連射する〈ワンダーウェーブ洗浄〉技術の開発で、少ない水量で、たっぷりとした洗い心地を実現した。
2017年に市場投入した最新機種では、水玉に空気を含ませて大粒化することで、さらに快適な洗い心地となる〈エアインワンダーウェーブ洗浄〉を採用している。
〈きれい除菌水〉
水に含まれる塩化物イオンを電気分解し、除菌成分（次亜塩素酸）を含む水を生成する。洗剤や薬品は一切使わず、時間がたつと元の水に戻るので、環境にも負荷がかからない。
〈ノズルきれい〉
ウォシュレットのノズルは、使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」機能付き。トイレ使用後には、〈きれい除菌水〉でノズルの内側の通水路まで除菌するので、いつも安心して使うことができる。
〈便器きれい〉
トイレ使用前に、便器ボウル面に水のミストを自動的に吹きかけ、汚れをつきにくくする。トイレ使用後には〈きれい除菌水〉のミストをボウル面に吹きかけ、菌の繁殖を抑えて、きれいを長持ちさせる。トイレを8時間以上使用しない時にも、自動的に〈きれい除菌水〉ミストが吹きかけられる。
〈においきれい〉
トイレの1日の使用時間を学習し、よく使用する約1時間前から作動。トイレ空間の気になるニオイを取り込み、〈きれい除菌水〉フィルターで脱臭。
バナー写真、記事中写真は全てTOTO株式会社提供