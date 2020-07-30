「ウィズコロナ時代」に、社会が変わると感じている人は8割超。今後の政治に最も期待したいことは「ワクチン開発の促進」という調査結果が発表された。

情報通信サービス大手BIGLOBE（本社・東京）が行った「withコロナに関する意識調査」によると、「新型コロナウイルスの流行を経て日本社会は変わると思うか」との質問に対し、「大きく変化する」とした回答の割合が33.5％、「やや変化する」が52.2％で、合わせて8割以上が「変化する」と答えた。一方で「あまり変化しない」は11.7％、「全く変化しない」は2.6％だった。

調査は、新型コロナウイルスの感染拡大による「緊急事態宣言」が解除された直後の5月26～27日、社会人として働く全国の20～60代の男女1000人を対象に、インターネットで行われた。

「今後社会が向かうべき方向として、経済成長重視と社会福祉重視のどちらが心情に近いか」との質問については、「経済成長重視」（15.4％）と「どちらかと言えば経済成長重視」（39.8％）が合わせて6割近くを占め、「どちらかと言えば社会福祉重視」（33.9％）と「社会福祉重視」（10.9％）は合わせて4割強だった。

この質問の答えを年代別に見ると、20歳代では「経済成長重視」派が60％、「どちらかと言えば社会福祉重視」と「社会福祉重視」が合わせて40％だったのに対し、60歳代では「経済成長重視」派」が48%、「社会福祉重視」派が52％という結果に。若い世代の方がより経済成長を志向する傾向がみられた。

「今後社会が向かうべき方向」への回答（％）

経済成長重視 どちらかと言えば経済重視 どちらかと言えば社会福祉重視 社会福祉重視 全体 15.4 39.8 33.9 10.9 ＜年代別内訳＞ 20代 23.0 37.0 25.0 15.0 30代 19.5 38.5 30.5 11.5 40代 16.0 42.5 29.5 12.0 50代 11.0 40.5 39.0 9.5 60代 7.5 40.5 45.5 6.5

（BIGLOBE1000人調査）

また、「新型コロナウイルスの対応として、今後の政治に期待したいこと」（複数回答可）を尋ねたところ、「ワクチンの開発の促進」が72.3％と最多で、以下「失業・休業の損失支援」（49.2％）、「医療関係者への支援」（43.5％）、「各種手続きの電子化」（42.2％）、「消費税などの減税」（41.8％）、「テレワークなどの働き方改革の推進」（40.4％）などが続いた。

バナー写真：新型コロナウイルスの感染対策としてマスクと手袋を着用し、現金はビニール袋に入れる方法で販売するビールの売り子＝2020年7月10日、甲子園（時事）