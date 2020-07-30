「ウィズコロナ時代」に、社会が変わると感じている人は8割超。今後の政治に最も期待したいことは「ワクチン開発の促進」という調査結果が発表された。
情報通信サービス大手BIGLOBE（本社・東京）が行った「withコロナに関する意識調査」によると、「新型コロナウイルスの流行を経て日本社会は変わると思うか」との質問に対し、「大きく変化する」とした回答の割合が33.5％、「やや変化する」が52.2％で、合わせて8割以上が「変化する」と答えた。一方で「あまり変化しない」は11.7％、「全く変化しない」は2.6％だった。
調査は、新型コロナウイルスの感染拡大による「緊急事態宣言」が解除された直後の5月26～27日、社会人として働く全国の20～60代の男女1000人を対象に、インターネットで行われた。
「今後社会が向かうべき方向として、経済成長重視と社会福祉重視のどちらが心情に近いか」との質問については、「経済成長重視」（15.4％）と「どちらかと言えば経済成長重視」（39.8％）が合わせて6割近くを占め、「どちらかと言えば社会福祉重視」（33.9％）と「社会福祉重視」（10.9％）は合わせて4割強だった。
この質問の答えを年代別に見ると、20歳代では「経済成長重視」派が60％、「どちらかと言えば社会福祉重視」と「社会福祉重視」が合わせて40％だったのに対し、60歳代では「経済成長重視」派」が48%、「社会福祉重視」派が52％という結果に。若い世代の方がより経済成長を志向する傾向がみられた。
「今後社会が向かうべき方向」への回答（％）
|経済成長重視
|どちらかと言えば経済重視
|どちらかと言えば社会福祉重視
|社会福祉重視
|全体
|15.4
|39.8
|33.9
|10.9
|＜年代別内訳＞
|20代
|23.0
|37.0
|25.0
|15.0
|30代
|19.5
|38.5
|30.5
|11.5
|40代
|16.0
|42.5
|29.5
|12.0
|50代
|11.0
|40.5
|39.0
|9.5
|60代
|7.5
|40.5
|45.5
|6.5
（BIGLOBE1000人調査）
また、「新型コロナウイルスの対応として、今後の政治に期待したいこと」（複数回答可）を尋ねたところ、「ワクチンの開発の促進」が72.3％と最多で、以下「失業・休業の損失支援」（49.2％）、「医療関係者への支援」（43.5％）、「各種手続きの電子化」（42.2％）、「消費税などの減税」（41.8％）、「テレワークなどの働き方改革の推進」（40.4％）などが続いた。
バナー写真：新型コロナウイルスの感染対策としてマスクと手袋を着用し、現金はビニール袋に入れる方法で販売するビールの売り子＝2020年7月10日、甲子園（時事）