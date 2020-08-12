1986年に男女雇用機会均等法が施行されてから34年。育児・介護休業法や女性活躍推進法などの関連法令も加わり、女性が活躍するための法整備は進んだように思える。しかし、全国の社長に占める女性比率はいまだ1割にも満たない。能力の問題？それとも、社会的な圧力？

帝国データバンクが全国約116万社の事業会社を対象とした分析で、2020年4月末時点の日本の女性社長比率は前年と変わらずの8.0％となった。1990年の3.5ポイントから緩やかに上昇が続いているが、依然として女性社長の占める割合は1割を下回る状況だ。政府は女性の活躍推進を重要政策として掲げるが、現実はなかなか追いついていない。

女性社長のうち、直近1年間（19年5月～20年4月）年で就任した新任社長の年齢分布は、最も割合が高いのは「80歳以上」の12.1％。以下「70-74歳」11.8％、「65-69歳」11.1％とシニア層の新規就任が多い。

業種細分類別では、「保育所」42.9%が全業種で唯一、4割超となった。「化粧品販売」35.1%、「美容業」34.1%、「老人福祉事業」32.1%、「各種学校」30.4%などが続き、育児や介護など家庭や生活に密着した業種のほか、美容など女性のニーズが高い業種では女性社長の比率が高い。

女性社長の出身大学で最も多かったのは日本大学で、前年より8人増えて236人だった。

女性社長数上位の大学

日本大学 236（+8） 慶応大学 234（-1） 早稲田大学 220（+1） 青山学院大学 177（+5） 日本女子大学 164（-6）

出所 : 帝国データバンク

直近1年で就任した主な女性社長

企業名 事業内容 代表者（就任時期） マネックス証券 インターネット証券 清明祐子（19年4月） はごろもフーズ 食品加工メーカー 後藤佐恵子（19年10月） ポーラ 化粧品販売 及川（竹永）美紀（20年1月） V・ファーレン長崎 サッカーチーム運営 高田春奈（20年1月） 西武アグリ 農業事業 清野友美（20年4月）

出所 : 帝国データバンク 注) ポーラ社長は、仕事上使っている「及川」姓と、戸籍上の「竹永」姓を併記した

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