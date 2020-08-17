2020年4～6月期のGDPは年率換算で27.8%減。リーマン・ショック後の17.8％減をはるか超える戦後最大の落ち込みとなった。新型コロナウイルスの感染拡大はいまだ衰えを見せず、世界中が翻ろうされ続けている。

内閣府が17日発表した2020年4～6月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比7.8%減、同じペースの下落が1年続いた場合の年率換算で27.8％減となった。リーマン・ショック後の09年1～3月期の17.8％減を超える戦後最大の落ち込み。新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言の下、経済活動が一段と停滞した。マイナスは3四半期連続。

GDPの6割近くを占める個人消費は8.2％減。緊急事態宣言で外出自粛が求められた4月と5月は外食や旅行などのサービス消費が特に大きく落ち込んだ。世界的な感染拡大で、欧米諸国では都市封鎖に踏み切るなど海外需要も激減し、輸出は前期比18.5%減（年率では56.0％減）。実質鎖国状態となったことで、GDP統計上はサービスの輸出に区分される訪日外国人旅行者の消費の急減も痛手となった。

2020年4～6月期のGDP速報

4～6月期 1～3月期 GDP ▲7.8 ▲0.6 年率換算 ▲27.8 ▲2.5 個人消費 ▲8.2 ▲0.8 住宅投資 ▲0.2 ▲4.2 設備投資 ▲1.5 1.7 公共投資 1.2 ▲0.5 輸出 ▲18.5 ▲5.4 輸入 ▲0.5 ▲4.2

出典 : 内閣府

バナー写真 : PIXTA 東京アラート発動中で赤色にライトアップされた都庁舎（2020年6月7日撮影）