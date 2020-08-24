安倍晋三首相の連続在任日数が2799日となり、大叔父である佐藤栄作の記録を抜いた。自民党総裁としての任期は残り1年余り。健康不安説が強まる中で、記録はどこまで延びるのか。

安倍晋三首相の連続在職日数が2012年の政権復帰から2020年8月24日で2799日となり、大叔父（祖父の弟）の佐藤栄作氏の記録を半世紀ぶりに塗り替えた。短命に終わった第1次政権（在職366日）を含む通算在職日数は2019年11月に戦前の桂太郎氏の記録を抜いている。

安倍首相の自民党総裁としての任期は21年9月末日と残り1年余りだが、8月17日には「体調管理に万全を期すため」として慶応大学病院を受診、約7時間半滞在したことで、健康不安説が取りざたされている。果たして、記録はどこまで延びるのか？

【追記】安倍氏は通算在任日数が歴代1位となった4日後の8月28日に辞任を表明した。記事本文は公開当日のままだが、トップ10の表の安倍氏の欄のみアップデートした。

歴代首相の連続在任期間トップ10

首相 在任期間 在任日数 安倍晋三（第2～4次） 2012年12月～2020年9月16日 2822 佐藤栄作 1964年11月～1972年7月 2798 吉田茂（第2～5次） 1948年10月～1954年12月 2248 小泉純一郎 2001年4月～2006年9月 1980 中曽根康弘 1982年11月～1987年11月 1806 桂太郎（第1次） 1901年6月～1906年1月 1681 池田勇人 1960年7月～1964年11月 1575 伊藤博文（第2次） 1892年8月～1896年8月 1485 岸信介 1957年2月～1960年7月 1241 桂太郎（第2次） 1908年7月～1911年8月 1143

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