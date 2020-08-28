安倍晋三首相は28日夕会見し、持病の潰瘍性大腸炎が再発したことを明らかにした上で、「病気の治療を抱え、体調が万全ではない中、政治判断を誤ることがあってはならない。国民の皆さまの負託に自信を持って応えることができなくなった以上、総理の座にあり続けるべきではない」として、辞意を表明した。2012年12月の第2次安倍政権の発足以降の主な出来事を振り返る。

日時 出来事 2012年12月 第2次安倍内閣発足 2013年1月 政府・日銀が物価上昇率2%目標を共同声明 2013年9月 2020年の東京五輪・パラリンピック開催決定 2014年4月 消費税8%に増税 2014年7月 集団的自衛権行使の限定容認を閣議決定 2014年11月 消費税10%への増税を1年半延期すると発表 2014年12月 第3次安倍内閣発足 2015年9月 安全保障関連法成立 2016年6月 消費税10%への増税を19年10月に再延期 2016年8月 天皇陛下（現在の上皇）が生前退位を示唆するビデオメッセージを公表 2017年5月 安倍首相が新憲法を2020年に施行する意向を表明 2017年11月 第4次安倍内閣発足 2019年5月 天皇陛下即位、令和に改元 2019年10月 消費税10%に増税・軽減税率を導入 2019年11月20日 通算在職日数が憲政史上最長の2887日に 2020年3月 東京五輪・パラリンピックの延期が決定 2020年4月 新型コロナウイルス感染拡大で緊急事態宣言 2020年8月24日 第2次内閣発足以降の連続在職日数が歴代最長の2799日に 2020年11月 米大統領選 2021年7～8月 東京五輪・パラリンピック開催？ 2021年9月 自民党総裁としての任期

バナー写真 : 左・2012年12月第2次安倍政権発足時の会見、右・連続在職日数歴代最長となった2020年8月24日首相官邸で（いずれも時事）