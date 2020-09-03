自然科学分野の論文数で、日本は現在、世界第4位の位置につけている。中国は米国を抜き、初めて世界トップに立った。
文部科学省科学技術・学術政策研究所が世界各国の科学技術活動の実態を調べた「科学技術指標2020」によると、国の研究開発力を示す指標の一つである自然科学分野の論文数で、中国が米国を抜いて初の首位となった。日本は前回調査（2010年）から1つ順位を下げ、3位のドイツに次ぐ4位となった。
主要国別の自然科学系論文本数（2016～18年の年平均）
|論文数
|シェア（%）
|1
|中国
|305,927
|19.9
|2
|米国
|281,487
|18.3
|3
|ドイツ
|67,041
|4.4
|4
|日本
|64,874
|4.2
|5
|英国
|62,443
|4.1
|6
|インド
|59,207
|3.9
|7
|韓国
|48,649
|3.2
|8
|イタリア
|46,322
|3.0
|9
|フランス
|45,387
|3.0
|10
|カナダ
|41,071
|2.7
「科学技術指標2020」より
同調査は、2016～18年にネイチャーなど世界約1万の科学誌に掲載された自然科学の論文を分析。論文数は、国際協力の下で書かれた論文が多いため、「分数カウント法」により全ての論文に対する貢献度を各国に割り振った上で、国ごとの本数を見積もって算出した。
その結果、中国が論文数30万5927本（シェア19.9％）で1位となり、米国の28万1487本（同18.3％）を上回った。3位以下はドイツが6万7041本（4.4％）、日本が6万4874本（4.2％）、5位の英国が6万2443本（4.1％）など。米中両国が他国を大きく引き離している。
10年前の日本の論文数は6万6460本で、数だけ見るとほぼ横ばい。だが、他国・地域の論文数が相対的に増加しており、順位を下げた。注目度の高い論文を見ると、トップ10％補正論文数、トップ1％補正論文数とも、日本は9位という結果に終わった。
主要国における研究者数は中国が約187万人（2018年）と最も多く、以下、米国の143万人（2017年）、日本の68万人（2019年）、ドイツの43万人（2018年）、韓国の41万人（同）などが続いた。
主要上位国の研究者数と研究開発費総額
|研究者数（万人）
|中国
|187
|米国
|143
|日本
|68
|ドイツ
|43
|韓国
|41
|研究開発費総額（兆円）
|米国
|60.7
|中国
|58.0
|日本
|17.9
|ドイツ
|14.8
|韓国
|10.3
「科学技術指標2020」より
日本の研究開発費総額はOECD推計
2018年の主要国における研究開発費総額（円換算の名目額）は米国が約61兆円と最も多く、以下、中国の58兆円、日本の18兆円、ドイツの15兆円、韓国の10兆円だった。
バナー写真：ノーベル賞授賞式で、化学賞のメダルと賞状を授与された旭化成名誉フェローの吉野彰さん（前列右から3人目）＝2019年12月10日、スウェーデン・ストックホルムのコンサートホール（時事）