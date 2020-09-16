菅（すが）新内閣が発足した。20人の閣僚ポストのうち麻生太郎財務・金融相、茂木敏充外相ら8人が留任、新官房長官となる加藤勝信氏ら3人が横滑りした。初入閣は5人。女性閣僚は2人となった。

自民党総裁の菅義偉氏が9月16日、臨時国会で首相に選ばれ、「ポスト安倍」となる新たな内閣が発足した。

内閣の顔ぶれは以下の通り。年齢は2020年9月16日時点。「・」以下に主な経歴などを表示。

【内閣総理大臣】

菅義偉（すが よしひで 71歳 / 自民党 / 衆・神奈川 / 当選8回）

横浜市議、第1次安倍内閣総務相。第2次安倍内閣発足時から7年8カ月にわたり官房長官を務めた。

【副総理】【財務】【金融】

麻生太郎（あそう たろう 79歳 / 自民党 / 衆・福岡 / 当選13回）=再任

総務相、外相、首相などを歴任。第2次安倍内閣発足時（12年12月）から副総理、財務相

【総務】

武田良太（たけだ りょうた 52歳 / 自民党 / 衆・福岡 /当選6回）

議員秘書。防衛副大臣、党副幹事長、国家公安委員長

【法務】

上川陽子（かみかわ ようこ 67歳 / 自民党 / 衆・静岡 / 当選6回）

三菱総研、米議員政策スタッフ。内閣府特命担当相（少子化対策、男女共同参画）、法相

【外務】

茂木敏充（もてぎ としみつ 64歳 / 自民党 / 衆・栃木 / 当選9回）＝再任

丸紅、読売新聞記者。科学技術担当相、金融担当相、経済産業相、経済再生担当相

【文部科学】

萩生田光一（はぎうだ こういち 57歳 / 自民党 / 衆・東京 / 当選5回）＝再任

八王子市議、東京都議。官房副長官、自民党幹事長代行

【厚生労働】

田村憲久（たむら のりひさ 55歳 / 自民党 / 衆・三重 / 当選8回）

議員秘書。総務副大臣、党副幹事長、厚生労働相

【農林水産】

野上浩太郎（のがみ こうたろう 53歳 / 自民党 / 参・富山 / 当選3回）＝初入閣

三井不動産、富山県議。国土交通副大臣、官房副長官

【経済産業】

梶山弘志（かじやま ひろし 64歳 / 自民党 / 衆・茨城 / 当選7回）＝再任

国土交通副大臣、地方創生担当相。菅原一秀氏の辞任に伴い、経産相に2019年10月25日就任

【国土交通】

赤羽一嘉（あかば かずよし 62歳 / 公明党 / 衆・兵庫 / 当選8回）=再任

三井物産。財務副大臣、経済産業副大臣

小泉純一郎内閣では北側一雄氏、安倍内閣でも冬柴鐵三氏（故人）、太田昭宏氏、石井啓一氏が国交相を務めており、同ポストは連立与党公明党の「指定席」となっている。

【環境】

小泉進次郎（こいずみ しんじろう 39歳 / 自民党 / 衆・神奈川 / 当選4回）＝再任

父である小泉純一郎氏秘書。復興政務官、自民党農林部会長、自民党厚生労働部会長

2019年に38歳の若さで環境相として初入閣した。

【防衛】

岸信夫（きし のぶお 61歳 / 自民党 / 衆・山口 / 衆院当選3回、参院2回）＝初入閣

住友商事。防衛大臣政務官、外務副大臣

安倍晋三前首相の実弟で、幼いうちに母親の実家の岸家の養子となった。

【内閣官房長官】【沖縄基地負担軽減】【拉致問題】

加藤勝信（かとう かつのぶ 64歳 / 自民党 / 衆・岡山 / 当選6回）

大蔵省（現・財務省）。官房副長官、一億総活躍担当相、自民党総務会長、厚生労働相

【復興】

平沢勝栄（ひらさわ かつえい 75歳 / 自民党 / 衆・東京 / 当選8回）＝初入閣

警察官僚から政界に転じた。内閣府副大臣、党副幹事長、党広報本部長

【国家公安委員長】

小此木八郎（おこのぎ はちろう 55歳 / 自民党 / 衆・神奈川 / 当選8回）

議員秘書。経済産業副大臣、党副幹事長、国家公安委員長、内閣府特命担当相（防災）

【行政改革】【規制改革】【沖縄・北方】

河野太郎（こうの たろう 57歳 / 自民党 / 衆・神奈川 / 当選8回）

富士ゼロックス。法務副大臣、行革担当相、外相、防衛相。6月に新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」配備計画の断念を決断した。

【一億総活躍】【地方創生】

坂本哲志（さかもと てつし 69歳 / 自民党 / 衆・熊本 / 当選6回）＝初入閣

熊本日日新聞記者、熊本県議。総務副大臣兼内閣府副大臣

【経済再生】

西村康稔（にしむら やすとし57歳 / 自民党 / 衆・兵庫 / 当選6回）=再任

通産省（現・経済産業省）。外務政務官、内閣府副大臣、官房副長官

2020年3月から新型コロナ対策担当相を兼務した。

【デジタル】

平井卓也（ひらい たくや 62歳 / 自民党 / 衆・香川 / 当選7回）

電通、西日本放送社長。国土交通副大臣、内閣府特命担当相（情報通信技術政策）

【五輪・パラリンピック】【女性活躍】

橋本聖子（はしもと せいこ 55歳 / 自民党 / 参・比例 / 当選5回）＝再任

サラエボ、カルガリー、アルベールビル、リレハンメルの冬季（スピードスケート）、ソウル、バルセロナ、アトランタの夏季（自転車）の計7回五輪出場（=女子選手として世界最多記録）。アルベールビルではスピードスケート1500mで銅メダル。外務副大臣

【万博】【科学技術】

井上信治（いのうえ しんじ 50歳 / 自民党 / 衆・東京 / 当選6回）＝初入閣

建設省（現・国土交通省）。環境副大臣、内閣府副大臣、党副幹事長

バナー写真：記念撮影に臨む菅義偉首相（前列中央）と新閣僚ら＝2020年9月16日、首相官邸(時事）