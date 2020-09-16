菅（すが）新内閣が発足した。20人の閣僚ポストのうち麻生太郎財務・金融相、茂木敏充外相ら8人が留任、新官房長官となる加藤勝信氏ら3人が横滑りした。初入閣は5人。女性閣僚は2人となった。
自民党総裁の菅義偉氏が9月16日、臨時国会で首相に選ばれ、「ポスト安倍」となる新たな内閣が発足した。
内閣の顔ぶれは以下の通り。年齢は2020年9月16日時点。「・」以下に主な経歴などを表示。
【内閣総理大臣】
菅義偉（すが よしひで 71歳 / 自民党 / 衆・神奈川 / 当選8回）
- 横浜市議、第1次安倍内閣総務相。第2次安倍内閣発足時から7年8カ月にわたり官房長官を務めた。
【副総理】【財務】【金融】
麻生太郎（あそう たろう 79歳 / 自民党 / 衆・福岡 / 当選13回）=再任
- 総務相、外相、首相などを歴任。第2次安倍内閣発足時（12年12月）から副総理、財務相
【総務】
武田良太（たけだ りょうた 52歳 / 自民党 / 衆・福岡 /当選6回）
- 議員秘書。防衛副大臣、党副幹事長、国家公安委員長
【法務】
上川陽子（かみかわ ようこ 67歳 / 自民党 / 衆・静岡 / 当選6回）
- 三菱総研、米議員政策スタッフ。内閣府特命担当相（少子化対策、男女共同参画）、法相
【外務】
茂木敏充（もてぎ としみつ 64歳 / 自民党 / 衆・栃木 / 当選9回）＝再任
- 丸紅、読売新聞記者。科学技術担当相、金融担当相、経済産業相、経済再生担当相
【文部科学】
萩生田光一（はぎうだ こういち 57歳 / 自民党 / 衆・東京 / 当選5回）＝再任
- 八王子市議、東京都議。官房副長官、自民党幹事長代行
【厚生労働】
田村憲久（たむら のりひさ 55歳 / 自民党 / 衆・三重 / 当選8回）
- 議員秘書。総務副大臣、党副幹事長、厚生労働相
【農林水産】
野上浩太郎（のがみ こうたろう 53歳 / 自民党 / 参・富山 / 当選3回）＝初入閣
- 三井不動産、富山県議。国土交通副大臣、官房副長官
【経済産業】
梶山弘志（かじやま ひろし 64歳 / 自民党 / 衆・茨城 / 当選7回）＝再任
- 国土交通副大臣、地方創生担当相。菅原一秀氏の辞任に伴い、経産相に2019年10月25日就任
【国土交通】
赤羽一嘉（あかば かずよし 62歳 / 公明党 / 衆・兵庫 / 当選8回）=再任
- 三井物産。財務副大臣、経済産業副大臣
- 小泉純一郎内閣では北側一雄氏、安倍内閣でも冬柴鐵三氏（故人）、太田昭宏氏、石井啓一氏が国交相を務めており、同ポストは連立与党公明党の「指定席」となっている。
【環境】
小泉進次郎（こいずみ しんじろう 39歳 / 自民党 / 衆・神奈川 / 当選4回）＝再任
- 父である小泉純一郎氏秘書。復興政務官、自民党農林部会長、自民党厚生労働部会長
- 2019年に38歳の若さで環境相として初入閣した。
【防衛】
岸信夫（きし のぶお 61歳 / 自民党 / 衆・山口 / 衆院当選3回、参院2回）＝初入閣
- 住友商事。防衛大臣政務官、外務副大臣
- 安倍晋三前首相の実弟で、幼いうちに母親の実家の岸家の養子となった。
【内閣官房長官】【沖縄基地負担軽減】【拉致問題】
加藤勝信（かとう かつのぶ 64歳 / 自民党 / 衆・岡山 / 当選6回）
- 大蔵省（現・財務省）。官房副長官、一億総活躍担当相、自民党総務会長、厚生労働相
【復興】
平沢勝栄（ひらさわ かつえい 75歳 / 自民党 / 衆・東京 / 当選8回）＝初入閣
- 警察官僚から政界に転じた。内閣府副大臣、党副幹事長、党広報本部長
【国家公安委員長】
小此木八郎（おこのぎ はちろう 55歳 / 自民党 / 衆・神奈川 / 当選8回）
- 議員秘書。経済産業副大臣、党副幹事長、国家公安委員長、内閣府特命担当相（防災）
【行政改革】【規制改革】【沖縄・北方】
河野太郎（こうの たろう 57歳 / 自民党 / 衆・神奈川 / 当選8回）
- 富士ゼロックス。法務副大臣、行革担当相、外相、防衛相。6月に新型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」配備計画の断念を決断した。
【一億総活躍】【地方創生】
坂本哲志（さかもと てつし 69歳 / 自民党 / 衆・熊本 / 当選6回）＝初入閣
- 熊本日日新聞記者、熊本県議。総務副大臣兼内閣府副大臣
【経済再生】
西村康稔（にしむら やすとし57歳 / 自民党 / 衆・兵庫 / 当選6回）=再任
- 通産省（現・経済産業省）。外務政務官、内閣府副大臣、官房副長官
- 2020年3月から新型コロナ対策担当相を兼務した。
【デジタル】
平井卓也（ひらい たくや 62歳 / 自民党 / 衆・香川 / 当選7回）
- 電通、西日本放送社長。国土交通副大臣、内閣府特命担当相（情報通信技術政策）
【五輪・パラリンピック】【女性活躍】
橋本聖子（はしもと せいこ 55歳 / 自民党 / 参・比例 / 当選5回）＝再任
- サラエボ、カルガリー、アルベールビル、リレハンメルの冬季（スピードスケート）、ソウル、バルセロナ、アトランタの夏季（自転車）の計7回五輪出場（=女子選手として世界最多記録）。アルベールビルではスピードスケート1500mで銅メダル。外務副大臣
【万博】【科学技術】
井上信治（いのうえ しんじ 50歳 / 自民党 / 衆・東京 / 当選6回）＝初入閣
- 建設省（現・国土交通省）。環境副大臣、内閣府副大臣、党副幹事長
バナー写真：記念撮影に臨む菅義偉首相（前列中央）と新閣僚ら＝2020年9月16日、首相官邸(時事）