文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2019年度に全国の国公私立の小中高校などで認知されたいじめの件数は、前年度より6万8563件多い61万2496件に上った。

認知件数は、6年連続で増加。「いじめ防止対策推進法」が施行された2013年度の集計以来、比較可能な数字としては過去最多となった。いじめを認知した学校は、学校総数3万7011校の82.6％にあたる3万583校に上っている。

認知件数は小学校が48万4545件、中学校が10万6524件、高校が1万8352件、特別支援学校が3075件。学年別は小学校2年生の9万6416件が最高で、以下同3年生の9万1981件、同1年生の8万7759件、同4年生の8万2883件などとなっている。

児童・生徒1000人当たりの認知件数は46.5件。前年度（40.9件）よりも増加した。

いじめを認知した学校別の内訳をみると、小学校が1万7485校、中学校が8945校、高校が3632校、特別支援学校が521校の順となった。いじめを認知して警察に相談・通報したのは3.0％に当たる906校で、内訳は小学校が230校、中学校が432校、高校が225校、特別支援学校が19校だった。

いじめの内容をみると、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」が37万9417件（構成比61.9％）と最も多く、以下、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」が13万1232件（同21.4％）、「仲間外れ、集団による無視をされる」が8万3671件（13.7％）などの順となった。

認知されたいじめの状況が現在どうなっているかについては、小中高、特別支援学校ともに8割程度が「解消された」状態で、「解消に向けて取り組み中（解消に至っていない）」ケースが2割弱あった。「解消された」状態は、「いじめに関わる行為が少なくとも3カ月行われていない」「被害者が心身の苦痛を感じていない」―の2点がともに満たされていることが必要となる。

バナー写真：(Fast&Slow/PIXTA)