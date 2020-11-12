ソニー生命保険が公表した2020年版の「女性の活躍に関する意識調査」で、「今後バリバリとキャリアを積んでいきたい」「管理職への打診があれば、受けてみたい」と考える女性の割合が前年より大きく低下したことが分かった。

同社では「コロナ禍を受けた職場や事業環境の激変が、女性のチャレンジ意欲を削いでしまった恐れがあるのでは」と分析している。

調査は、同社が2013年から1～2年ごとに実施。6回目の今回は20～69歳の女性計1000人から回答を得た。有職女性（594名）に、現在の生活に満足しているかどうか聞いたところ、「そう思う」と答えた人の割合（「非常にそう思う」と「ややそう思う」の合計）は49.3％だった。

一方、今後の「働き方」について希望を聞いたところ、「今後（も）、バリバリとキャリアを積んでいきたい」では、「そう思う」の割合は34.2％（前年比9.1ポイント減）「管理職への打診があれば、受けてみたい」では18.7％（同12.3ポイント減）にとどまった。

全員（1000人）を対象に、「日本では女性がどの程度イキイキと活躍していると思うか」尋ねたところ、家庭では「非常にイキイキと活躍していると思う」が7.8％、「ややイキイキと活躍していると思う」が32.3％（合計40.1％）。職場では「非常に」が4.4％、「やや」が32.5％（合計36.9％）だった。

また、有職女性の66.8％が「女性が社会で働くには不利な点が多いと思う」と回答。勤務先に求める女性活躍支援として、「子どもの年齢に応じた短時間勤務制度の導入」（20.0％）、「子育て関連の費用補助」（18.7％）、「長時間労働の是正」（17.7％）、「在宅勤務制度の導入」（15.8％）などの項目が挙がった。

女性が勤務先に求める活躍支援策の上位10項目

項目 割合（％） 1 子どもの年齢に応じた短時間勤務制度の導入 20.0 2 子育て関連の費用補助 18.7 3 長時間労働の是正 17.7 4 在宅勤務制度の導入 15.8 5 女性管理職の積極的な登用 13.3 6 事業所内託児所の設置 12.8 7 男性社員の育児参加への意識啓発 10.3 8 法定を上回る水準での育児・介護関連制度の導入 9.8 9 女性採用比率の増加 8.2 10 ワーキングマザー交流会の開催 6.6

（ソニー生命調べ：調査は複数回答可として実施）

バナー写真：（Fast&Slow/PIXTA）