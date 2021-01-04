2020年は世界中が新型コロナウイルスに翻ろうされた1年だった。延期された東京五輪・パラリンピックは2021年夏に開催予定だが、依然として世界的な感染の拡大が続く中で、どのような形で実現するのか。菅義偉首相の自民党総裁としての任期は9月30日で満了し、10月21日には衆院議員の任期が満了する。総裁選の行方や衆院解散の時期などにもコロナの動向が大きく影響しそうだ。

2021年の国内外の主な予定

1月1日 英国がEU完全離脱 1月1日 日英連携協定（EPA）発効 1月18日 通常国会召集 1月20日 米大統領就任式 3月11日 東日本大震災、東京電力福島第1原子力発電所事故から10年 3月11日 世界保健機関（WHO）の新型コロナウイルスパンデミック宣言から1年 3月25日 東京五輪の聖火リレーが福島県のJヴィレッジからスタート 6月3日 雲仙・普賢岳大火砕流から30年 7月22日 東京都議任期満了 7月23日 東京五輪開会式 8月8日 東京五輪閉幕式 8月24日 東京パラリンピック開会式 9月5日 東京パラリンピック閉会式 9月30日 菅義偉首相の自民党総裁任期満了 10月1日 ドバイ国際博覧会開幕（22年3月まで） 10月21日 衆院議員の任期満了 10月30日 G20首脳会議（ローマ） 12月1日 天皇家の長女・愛子さまが成年皇族に（20歳の誕生日） 12月8日 日本海軍による真珠湾攻撃から80年

バナー写真 : 時事