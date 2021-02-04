全国の大学、短期大学、高等専門学校のうち、性的少数者（LGBT）の学生への支援方針を持っている学校は1割に満たないことが明らかになった。

学生向けの奨学金事業、外国人留学生の支援事業を行う独立行政法人・日本学生支援機構は、大学などで行われている学生支援の取り組み状況を調べている。2019年度の調査では、全国の大学、短期大学、高等専門学校の計1154校が回答した。

これによると、「LGBTへの対応について」全学的な方針を作成しているのは、大学が7.7％、短大が3.5％、高専では0.0％で、他の項目に比べ目立って少なかった。大学を設置者別に見ると、国立が17.4％で比較的多く、公立は5.4％、私立は6.6％だった。

大学で最も多かった具体的な支援策は、「多目的トイレの利用を案内している」（34.5％）。これに、「健康診断の受診においては、個別対応や他学生がいない時間帯にしている」（30.1％）、「授業や窓口対応における呼称は、当事者の要望に沿ったものを使用している」（26.2％）といった対策が続いた。

LGBT学生への対応実施割合（％）

大学 短大 高専 できる限り性別は無記載に 20.8 12.4 10.5 自認する性に基づく通称名を使用 19.9 9.8 5.3 授業などで当事者の要望に沿った呼称を使用 26.2 14.0 8.8 多目的トイレの利用を案内 34.5 17.5 17.5 体育や課外活動などで男女別要素がある場合には、履修登録前に十分な告知を行う 7.3 4.8 1.8 更衣室の使用について個別対応している 16.0 9.5 8.8 健康診断の際には個別に配慮している 30.1 14.9 5.3 その他 6.1 3.5 5.3 無回答 43.2 63.2 68.4

出所：日本学生支援機構2019年調査

LGBTに関する学生からの悩み相談について、増えていると答えたのは、大学で16.6％、短大で10.8％、高専で14.0％だった。一方、減っていると答えたのは順に、4.7％、3.8％、1.8％。把握していないと答えたのは順に、37.9％、49.2％、42.1％だった。

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