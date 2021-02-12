コンパクトディスク（CD）が音楽配信に押され苦戦する一方で、アナログディスク（LPレコード）の人気が復活している。柔らかな音質、ジャケットの美しさが見直され、静かなブームとなっている。LPの持つレトロ感にひかれる若い世代も出てきた。

日本レコード協会によると、アナログディスク生産数量は2009年の10万2000枚を底にほぼ一貫して増加。19年には121万9000枚にまで回復した。20年は新型コロナウイルスの逆風が吹き、前年比10％減の109万5000枚と落ち込んだものの、21％減のCDと比べ健闘したといえる。

金額ベースでは1％減にとどまり、CDの15％減に比べ底固さを示した。11～20年の10年間を見ると、CDの右肩下がりとは対照的に、レコード生産は順調に伸びている。ディスクの材質にこだわった高音質盤を投入するなどで、金額の伸びは数量を上回って推移する。（以下の2枚のグラフは縦軸の数字が異なる）

デジタル方式のCDは幅広い音声周波数帯域、雑音の少なさ、音量の増減を忠実に再現できるダイナミックレンジといった、数値で計測できる特性ではアナログディスクをしのぐ。レコードは盤面の中心部で「内周ひずみ」が発生するのも弱点の一つ。音質を保つには、内周部を使わず収録時間を片面20分ほどに抑えねばならない。LPはロングプレーの略称だが、収録時間80分ほどのCDにはかなわない。

CDと比べ不利な点もあるLPだが、若者に人気のアーティストがLPでも新曲を出す例もあり、ファン層が広がりつつある。

LP全盛期にレコードプロデューサーとして活躍した脇田信彦さん（75）は「昔のLPの復刻盤作りで、後輩から助言を求められることもある」と打ち明ける。「その際、ジャケットやライナーノーツ（解説文）、写真など、全て昔のままにするよう求められる」そうだ。「若い人たちは、音の魅力より、部屋に飾ってインスタ映えするジャケットにひかれるのでは」と語る。

アナログディスクとCDの比較

アナログディスク CD 音質 あたたかみ、ぬくもり

音にひずみが出る クリアで解像度が高い

雑音やひずみが少ない 収録時間 両面で最大1時間 最大80分 使い勝手 針を乗せるのに手間がかかる

静電気でゴミが付きやすい 曲の頭出し、繰り返し再生なども操作が簡単

傷が付きにくい 大きさ・趣味性 直径30センチ

ジャケットにインテリア性 直径12センチ

プラスチックケース入りで安っぽい

バナー写真 : PIXTA