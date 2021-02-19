2018年の世界の港のコンテナ取扱量トップ10にはズラリと中国の港が並ぶ。日本の港の最高位は東京港35位。40年前の1980年までさかのぼると、神戸港が4位に入っていた。アジアの港が存在感を高める一方で、日本の相対的な地位は低下している。
世界の港湾におけるコンテナ取り扱い個数は2008年の5億1615万TEU（=国際標準規格の20フィートコンテナを「1」として計算する単位）から2020年の7億9266万TEUへと、10年間で1.5倍となった。けん引役となっているのは、日本以外のアジア諸国で、10年前と比べて1.6倍。日本は横ばいで推移しており、相対的に存在感が薄れている。
世界の主要港コンテナ取扱量
≪2018年≫ 日本の最高位は東京港の35位
|港
|取扱量（千TEU）
|1
|上海 / 中国
|42010
|2
|シンガポール
|36599
|3
|寧波 / 中国
|26351
|4
|深セン / 中国
|25740
|5
|広州 / 中国
|21922
|6
|釜山 / 韓国
|21663
|7
|香港
|19596
|8
|青島 / 中国
|19315
|9
|天津 / 中国
|15972
|10
|ドバイ / アラブ首長国連邦
|14954
|35
|東京
|4570
出所 : Lloys’s List One Hundred Ports2019 / 公益財団法人日本海事広報協会「日本の海運2020-2021」
≪2001年≫
|1
|香港
|18000
|2
|シンガポール
|15520
|3
|釜山 / 韓国
|7906
|4
|高雄 / 台湾
|7540
|5
|上海 / 中国
|6334
|6
|ロッテルダム / オランダ
|5944
|7
|ロサンゼルス / 米国
|5183
|8
|深セン / 中国
|5076
|9
|ハンブルク / ドイツ
|4689
|10
|ロングビーチ / 米国
|4462
|18
|東京
|2770
|21
|横浜
|2400
|25
|神戸
|2100
出所 : Lloys’s List One Hundred Ports2019 / 公益財団法人日本海事広報協会「日本の海運2020-2021」
≪1980年≫ 40年前は神戸港がトップ10に入っていた
|1
|NY・NJ / 米国
|1947
|2
|ロッテルダム / オランダ
|1901
|3
|香港
|1465
|4
|神戸
|1456
|5
|高雄 / 台湾
|979
|6
|シンガポール
|917
|7
|サン・ファン / 米国
|852
|8
|ロングビーチ / 米国
|825
|9
|ハンブルク / ドイツ
|783
|10
|オークランド / 米国
|782
|12
|横浜
|722
|18
|東京
|632
出所 : Lloys’s List One Hundred Ports2019 / 公益財団法人日本海事広報協会「日本の海運2020-2021」
バナー写真 : 神戸港（PIXTA）