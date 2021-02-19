2018年の世界の港のコンテナ取扱量トップ10にはズラリと中国の港が並ぶ。日本の港の最高位は東京港35位。40年前の1980年までさかのぼると、神戸港が4位に入っていた。アジアの港が存在感を高める一方で、日本の相対的な地位は低下している。

世界の港湾におけるコンテナ取り扱い個数は2008年の5億1615万TEU（=国際標準規格の20フィートコンテナを「1」として計算する単位）から2020年の7億9266万TEUへと、10年間で1.5倍となった。けん引役となっているのは、日本以外のアジア諸国で、10年前と比べて1.6倍。日本は横ばいで推移しており、相対的に存在感が薄れている。

世界の主要港コンテナ取扱量

≪2018年≫ 日本の最高位は東京港の35位

港 取扱量（千TEU） 1 上海 / 中国 42010 2 シンガポール 36599 3 寧波 / 中国 26351 4 深セン / 中国 25740 5 広州 / 中国 21922 6 釜山 / 韓国 21663 7 香港 19596 8 青島 / 中国 19315 9 天津 / 中国 15972 10 ドバイ / アラブ首長国連邦 14954 35 東京 4570

出所 : Lloys’s List One Hundred Ports2019 / 公益財団法人日本海事広報協会「日本の海運2020-2021」

≪2001年≫

1 香港 18000 2 シンガポール 15520 3 釜山 / 韓国 7906 4 高雄 / 台湾 7540 5 上海 / 中国 6334 6 ロッテルダム / オランダ 5944 7 ロサンゼルス / 米国 5183 8 深セン / 中国 5076 9 ハンブルク / ドイツ 4689 10 ロングビーチ / 米国 4462 18 東京 2770 21 横浜 2400 25 神戸 2100

出所 : Lloys’s List One Hundred Ports2019 / 公益財団法人日本海事広報協会「日本の海運2020-2021」

≪1980年≫ 40年前は神戸港がトップ10に入っていた

1 NY・NJ / 米国 1947 2 ロッテルダム / オランダ 1901 3 香港 1465 4 神戸 1456 5 高雄 / 台湾 979 6 シンガポール 917 7 サン・ファン / 米国 852 8 ロングビーチ / 米国 825 9 ハンブルク / ドイツ 783 10 オークランド / 米国 782 12 横浜 722 18 東京 632

出所 : Lloys’s List One Hundred Ports2019 / 公益財団法人日本海事広報協会「日本の海運2020-2021」

バナー写真 : 神戸港（PIXTA）