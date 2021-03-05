資源エネルギー庁が発行する2020年版の「日本のエネルギー」によると、19年度における日本の総発電量に占める再生可能エネルギー（再エネ）の電力比率は18.0％だった。

主な再エネには水力、太陽光、風力、バイオマス、地熱がある。19年度における日本の水力を除いた再エネ比率は10.3％。

再エネ比率の他国との比較では、ドイツ35.3％、英国33.5％、スペイン38.2％、イタリア39.7％など、欧州で高い傾向が見られた。日本は2030年までに再エネ比率を22～24％まで拡大するとの目標を掲げているが、なお大きな差がある。

また、中国は25.5％、フランスは19.6％、米国は16.8％で、水力に限った比率が59.0％と突出して高いカナダは66.3%だった。

再エネ発電の総導入容量をみると、中国が730ギガワット（GW）と突出して高く、次いで米国（280GW）、ブラジル（134GW）、ドイツ（126GW）などが続き、日本は114GWで6位だった。太陽光発電の導入容量に絞ると、日本は56GWとなり、中国（175GW）、米国（62GW）に続き3位だった。

このほか、エネルギー自給率をみると、日本は11.8％で、経済協力開発機構（OECD）加盟35カ国中34位と最低の水準となっている。ここ数年、6～11％の水準が続いており、東日本大震災前（2010年）の20.3％と比べても半分近くになっている。

バナー写真：石廊崎周辺に立つ風力発電の風車＝2016年12月、静岡県南伊豆町（時事）