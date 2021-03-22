新型コロナウイルスの世界的な流行が経済に影を落とした2020年も、技術開発に停滞はなかった。欧州特許庁への出願数は18万250件と過去2番目の水準。国別で、日本は3位だった。
欧州特許庁（EPO）が公表した「2020年特許レポート」によると、EPOへの世界全体の出願件数は前年比0.7%減の18万250件で、過去最多だった2019年に次ぐ高水準だった。
このうち日本は前年比1.1%減の2万1841件で、米国、ドイツに次ぐ第3位。全体出願数の12.1%を占めた。
2020年 EPOへの国別特許出願件数
|国名
|出願件数（前年比）
|米国
|44293（▲4.1%）
|ドイツ
|25954（▲3.0%）
|日本
|21841（▲1.1％）
|中国
|13432（9.9%）
|フランス
|10554（3.1%）
|韓国
|9106（9.2%）
|スイス
|8112（▲1.9％）
|オランダ
|6375（▲8.2%）
|英国
|5715（▲6.8%）
|イタリア
|4600（2.9%）
出所 : 欧州特許庁
日本の主要技術別出願数は、「電気機械・装置・クリーンエネルギー」が2009件、「輸送」1411件、「デジタルコミュニケーション」1375件だった。特に、デジタルコミュニケーションは前年比10.6%増と好調。
日本の出願企業別では、ソニーが5年連続で1位となった。ソニーは2018年11位、19年9位、20年8位と世界全体の中でも順位を上げている。
EPOへの日本からのトップ10出願企業
|企業名
|出願件数
|ソニー
|1477
|パナソニック
|792
|三菱電機
|647
|キヤノン
|612
|日立
|582
|東芝
|419
|三菱重工
|381
|トヨタ自動車
|373
|NTT ドコモ
|372
|リコー
|362
出所 : 欧州特許庁
EPOへのグローバルトップ10出願企業
|企業名
|出願件数
|サムスン（韓国）
|3276
|ファーウェイ（中国）
|3113
|LG（韓国）
|2909
|クァルコム（米国）
|1711
|エリクソン（スウェーデン）
|1634
|シーメンス（ドイツ）
|1625
|ボッシュ（ドイツ）
|1597
|ソニー
|1477
|フィリップス（オランダ）
|1419
|BASF（ドイツ）
|1305
出所 : 欧州特許庁
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