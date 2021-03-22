新型コロナウイルスの世界的な流行が経済に影を落とした2020年も、技術開発に停滞はなかった。欧州特許庁への出願数は18万250件と過去2番目の水準。国別で、日本は3位だった。

欧州特許庁（EPO）が公表した「2020年特許レポート」によると、EPOへの世界全体の出願件数は前年比0.7%減の18万250件で、過去最多だった2019年に次ぐ高水準だった。

このうち日本は前年比1.1%減の2万1841件で、米国、ドイツに次ぐ第3位。全体出願数の12.1%を占めた。

2020年 EPOへの国別特許出願件数

国名 出願件数（前年比） 米国 44293（▲4.1%） ドイツ 25954（▲3.0%） 日本 21841（▲1.1％） 中国 13432（9.9%） フランス 10554（3.1%） 韓国 9106（9.2%） スイス 8112（▲1.9％） オランダ 6375（▲8.2%） 英国 5715（▲6.8%） イタリア 4600（2.9%）

出所 : 欧州特許庁

日本の主要技術別出願数は、「電気機械・装置・クリーンエネルギー」が2009件、「輸送」1411件、「デジタルコミュニケーション」1375件だった。特に、デジタルコミュニケーションは前年比10.6%増と好調。

日本の出願企業別では、ソニーが5年連続で1位となった。ソニーは2018年11位、19年9位、20年8位と世界全体の中でも順位を上げている。

EPOへの日本からのトップ10出願企業

企業名 出願件数 ソニー 1477 パナソニック 792 三菱電機 647 キヤノン 612 日立 582 東芝 419 三菱重工 381 トヨタ自動車 373 NTT ドコモ 372 リコー 362

出所 : 欧州特許庁

EPOへのグローバルトップ10出願企業

企業名 出願件数 サムスン（韓国） 3276 ファーウェイ（中国） 3113 LG（韓国） 2909 クァルコム（米国） 1711 エリクソン（スウェーデン） 1634 シーメンス（ドイツ） 1625 ボッシュ（ドイツ） 1597 ソニー 1477 フィリップス（オランダ） 1419 BASF（ドイツ） 1305

出所 : 欧州特許庁

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