5000円のポイント還元の魅力は大きい？ マイナポイントをもらうためのマイナンバーカード申請期限は2021年4月末。駆け込み申請が増えているようだ。

住民票を持つ全ての人に12桁の番号を割り当て、社会保障や納税情報を管理するマイナンバー制度が2015年10月にスタートして5年半。21年4月1日時点のマイナンバーカードの交付枚数が3596万9563枚となり、交付率は28.3％に達した。

総務省はマイナンバーカード普及促進のため、カード保有者を対象に、キャッシュレス決済すると利用額の25％、最大5000円分のポイントを還元する「マイナポイント」制度を20年9月にスタートした。当初、マイナポイントをもらうためのマイナンバーカード申請期限を3月末までとしていたため、年明け以降申請が急増、3月には月別最多の254万枚を交付した。期限直前となって、申請期限は4月まで1カ月延長されたため、今月も申請が増えそうだ。

同省は、カードを取得していない人に対し20年11月からQRコード付き申請書を再送付している。コードをスマートフォンで読み取り、顔写真をスマホで撮って登録すれば、書類の記入などの面倒の手続きなしに申請できるという。

政府は、22年度末までに、ほぼすべての国民がカードを保有することを目指している。

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