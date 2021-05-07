ランドセル用の合成皮革などを製造するクラレが毎年実施している「新小学1年生の将来就きたい職業」の2021年版調査によると、男の子は「警察官」（割合17.2％）が1999年の調査開始以来、初のトップとなった。「スポーツ選手」が2位（同13.0％）で、初めて首位を明け渡した。女の子は、「ケーキ屋・パン屋」（26.7％）が23年連続のトップとなった。

調査はことし4月に小学校に入学する子どもとその親を対象とし、子どもの男女各2000人、親4000人から有効回答を得た。男の子の3位以下は、「消防・レスキュー隊」（7.6％）、「運転士・運転手」（7.4％）、「TV・アニメキャラクター」（6.7％）、「研究者」（5.1％）の順となった。女の子の2位以下は、「芸能人・歌手・モデル」（6.4％）、「看護師」（6.2％）、「花屋」（5.8％）、「アイスクリーム屋」（5.6％）だった。

新小学1年生の男の子が将来就きたい職業トップ10

2021年 2001年（20年前） 1 警察官 スポーツ選手 2 スポーツ選手 警察官 3 消防・レスキュー隊 運転士・運転手 4 運転士・運転手 大工・職人 5 TV・アニメキャラクター 消防・レスキュー隊 6 研究者 自営業 7 医師 ケーキ屋・パン屋 7 ユーチューバー おもちゃ屋 9 ケーキ屋・パン屋 パイロット 10 自営業 TV・アニメキャラクター

クラレ調査

新小学1年生の女の子が将来就きたい職業トップ10

2021年 2001年（20年前） 1 ケーキ屋・パン屋 ケーキ屋・パン屋 2 芸能人・歌手・モデル 花屋 3 看護師 看護師 4 花屋 保育士 5 アイスクリーム屋 医師 6 警察官 芸能人・歌手・モデル 7 医師 自営業 7 教員 音楽講師 9 美容師 教員 10 保育士 美容師

クラレ調査

今年の特徴としては、「ユーチューバー」の人気が男女ともに高くなっており、女の子では初のトップ20入り。男の子では前年の10位から7位へと順位を上げた。割合は女の子が0.9％、男の子が3.4％。

また、同時に調査した「新小学1年生の親が子供に就かせたい職業」は、男の子の1位が「公務員」（25.3％）で、以下、「会社員」（10.3％）、「医師」（6.1％）、エンジニア（5.4%）と続いた。女の子の1位は「看護師」（17.3％）で、以下、「公務員」（13.9％）、「医師」（7.2％）と続いた。男女とも公務員が上位に入るなど、安定志向をうかがわせる結果となった。

男の子の親の「就かせたい職業」トップ10

2021年 2001年（20年前） 1 公務員 公務員 2 会社員 スポーツ選手 3 医師 医師 4 エンジニア 会社員 5 スポーツ選手 大工・職人 6 研究者 エンジニア 7 警察官 パイロット 7 医療関係 教員 9 消防・レスキュー隊 自営業 10 薬剤師 研究者

クラレ調査

女の子の親の「就かせたい職業」トップ10

2021年 2001年（20年前） 1 看護師 看護師 2 公務員 保育士 3 医師 公務員 4 薬剤師 医師 5 医療関係 教員 6 会社員 薬剤師 7 ケーキ屋・パン屋 美容師 7 教員 会社員 9 保育士 キャビンアテンダント 10 専門職 音楽講師

クラレ調査

バナー写真：PIXTA