好きなスポーツ選手の1位羽生結弦選手は、女性からの圧倒的な支持がある一方で、男性ではトップ20圏外。男性のトップ20には読売ジャイアンツOBが3人も含まれている。そもそも、好きなスポーツに男女差があるようだ。

笹川スポーツ財団が2020年8～9月に実施した「スポーツライフに関する調査」の中で、「好きなスポーツ選手」を尋ね、回答者全体の74.9％にあたる2246人から回答があった。（以下、選手名は敬称略で表記）

好きなスポーツ選手の1位は「羽生結弦」7.8％で、「イチロー」7.5％、「大谷翔平」5.1％、「大坂なおみ」4.9％、「浅田真央」4.2％が続いた。4位の「大坂なおみ」は今回初めてトップ20に入った。

トップ20を種目別に分類すると、野球5人、ゴルフとサッカーが各3人、フィギュアスケートとテニスとバスケットボールが各2人、水泳・ボクシング・バレーボール・バドミントンが各1人だった。

総合 ％ 羽生結弦 / フィギュアスケート 7.8 イチロー / 野球 7.5 大谷翔平 / 野球 5.1 大坂なおみ / テニス 4.9 浅田真央 / フィギュアスケート 4.2 錦織圭 / テニス 4.0 池江璃花子 / 水泳 2.0 渋野日向子 / ゴルフ 1.8 坂本勇人 / 野球 1.6 リオネル・メッシ / サッカー 1.4 長嶋茂雄 / 野球 1.3 井上尚弥 / ボクシング 1.2 三浦知良 / サッカー 1.2 石川遼 / ゴルフ 1.1 八村塁 / バスケットボール 1.0 本田圭佑 / サッカー 0.9 松山英樹 / ゴルフ 0.9 マイケル・ジョーダン / バスケットボール 0.9 石川祐希 / バレーボール 0.8 松井秀喜 / 野球 0.8 桃田賢斗 / バドミントン 0.8

出所 : 笹川スポーツ財団 （トップ20だが、同率19位が3人いるためリストは21人となっている）

女性の1位「羽生結弦」15.3％で、2位の「浅田真央」「大坂なおみ」8.0％を7.3ポイント上回る絶大なる人気。女性では、上位20位圏内にフィギュアスケート選手が4人入っているのが特徴的。

一方、男性は「イチロー」10.1％が最も高く、好きなスポーツ選手の調査を開始した2002年から連続して男性の1位をキープ。現役を引退してもなお、愛され続けている。首位と3.9ポイント差で、2位には「大谷翔平」6.2％が入った。3位以降は「錦織圭」3.1％、「長嶋茂雄」「リオネル・メッシ」が同率で2.4％と続く。男性はトップ20に野球選手が7人ランクインしているが、イチロー、大谷を除く5人はいずれも読売ジャイアンツの選手（OB含む）だ。

女性 ％ 男性 ％ 羽生結弦 15.3 イチロー 10.1 浅田真央 8.0 大谷翔平 6.2 大坂なおみ 8.0 錦織圭 3.1 錦織圭 5.0 長嶋茂雄 2.4 イチロー 4.8 リオネル・メッシ 2.4 大谷翔平 4.0 坂本勇人 2.3 池江璃花子 2.7 渋野日向子 2.3 石川祐希 1.4 井上尚弥 2.0 渋野日向子 1.4 大坂なおみ 1.8 八村塁 1.4 マイケル・ジョーダン 1.8 宇野昌磨 / フィギュアスケート 1.2 松山英樹 1.7 桃田賢斗 1.2 三浦知良 1.5 石川佳純 / 卓球 1.0 池江璃花子 1.4 石川遼 1.0 久保建英 / サッカー 1.3 坂本勇人 1.0 石川遼 1.2 高橋尚子 / マラソン 1.0 王貞治 / 野球 1.2 本田圭佑 0.9 松井秀喜 1.2 三浦知良 0.9 岡本和真 / 野球 1.1 内田篤人 / サッカー 0.8 本田圭佑 0.9 木村沙織 / バレーボール 0.8 タイガー・ウッズ / ゴルフ 0.9 高橋大輔 / フィギュアスケート 0.8

出所 : 笹川スポーツ財団 （女性のトップ20は、同率19位が3人いるためリストは21人となっている）

バナー写真 :2020年12月の全日本選手権で演技する羽生結弦と、21年2月に米・大リーグのマリナーズキャンプで打撃投手を務めるイチロー（時事）