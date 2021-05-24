好きなスポーツ選手の1位羽生結弦選手は、女性からの圧倒的な支持がある一方で、男性ではトップ20圏外。男性のトップ20には読売ジャイアンツOBが3人も含まれている。そもそも、好きなスポーツに男女差があるようだ。
笹川スポーツ財団が2020年8～9月に実施した「スポーツライフに関する調査」の中で、「好きなスポーツ選手」を尋ね、回答者全体の74.9％にあたる2246人から回答があった。（以下、選手名は敬称略で表記）
好きなスポーツ選手の1位は「羽生結弦」7.8％で、「イチロー」7.5％、「大谷翔平」5.1％、「大坂なおみ」4.9％、「浅田真央」4.2％が続いた。4位の「大坂なおみ」は今回初めてトップ20に入った。
トップ20を種目別に分類すると、野球5人、ゴルフとサッカーが各3人、フィギュアスケートとテニスとバスケットボールが各2人、水泳・ボクシング・バレーボール・バドミントンが各1人だった。
|総合
|％
|羽生結弦 / フィギュアスケート
|7.8
|イチロー / 野球
|7.5
|大谷翔平 / 野球
|5.1
|大坂なおみ / テニス
|4.9
|浅田真央 / フィギュアスケート
|4.2
|錦織圭 / テニス
|4.0
|池江璃花子 / 水泳
|2.0
|渋野日向子 / ゴルフ
|1.8
|坂本勇人 / 野球
|1.6
|リオネル・メッシ / サッカー
|1.4
|長嶋茂雄 / 野球
|1.3
|井上尚弥 / ボクシング
|1.2
|三浦知良 / サッカー
|1.2
|石川遼 / ゴルフ
|1.1
|八村塁 / バスケットボール
|1.0
|本田圭佑 / サッカー
|0.9
|松山英樹 / ゴルフ
|0.9
|マイケル・ジョーダン / バスケットボール
|0.9
|石川祐希 / バレーボール
|0.8
|松井秀喜 / 野球
|0.8
|桃田賢斗 / バドミントン
|0.8
出所 : 笹川スポーツ財団 （トップ20だが、同率19位が3人いるためリストは21人となっている）
女性の1位「羽生結弦」15.3％で、2位の「浅田真央」「大坂なおみ」8.0％を7.3ポイント上回る絶大なる人気。女性では、上位20位圏内にフィギュアスケート選手が4人入っているのが特徴的。
一方、男性は「イチロー」10.1％が最も高く、好きなスポーツ選手の調査を開始した2002年から連続して男性の1位をキープ。現役を引退してもなお、愛され続けている。首位と3.9ポイント差で、2位には「大谷翔平」6.2％が入った。3位以降は「錦織圭」3.1％、「長嶋茂雄」「リオネル・メッシ」が同率で2.4％と続く。男性はトップ20に野球選手が7人ランクインしているが、イチロー、大谷を除く5人はいずれも読売ジャイアンツの選手（OB含む）だ。
|女性
|％
|男性
|％
|羽生結弦
|15.3
|イチロー
|10.1
|浅田真央
|8.0
|大谷翔平
|6.2
|大坂なおみ
|8.0
|錦織圭
|3.1
|錦織圭
|5.0
|長嶋茂雄
|2.4
|イチロー
|4.8
|リオネル・メッシ
|2.4
|大谷翔平
|4.0
|坂本勇人
|2.3
|池江璃花子
|2.7
|渋野日向子
|2.3
|石川祐希
|1.4
|井上尚弥
|2.0
|渋野日向子
|1.4
|大坂なおみ
|1.8
|八村塁
|1.4
|マイケル・ジョーダン
|1.8
|宇野昌磨 / フィギュアスケート
|1.2
|松山英樹
|1.7
|桃田賢斗
|1.2
|三浦知良
|1.5
|石川佳純 / 卓球
|1.0
|池江璃花子
|1.4
|石川遼
|1.0
|久保建英 / サッカー
|1.3
|坂本勇人
|1.0
|石川遼
|1.2
|高橋尚子 / マラソン
|1.0
|王貞治 / 野球
|1.2
|本田圭佑
|0.9
|松井秀喜
|1.2
|三浦知良
|0.9
|岡本和真 / 野球
|1.1
|内田篤人 / サッカー
|0.8
|本田圭佑
|0.9
|木村沙織 / バレーボール
|0.8
|タイガー・ウッズ / ゴルフ
|0.9
|高橋大輔 / フィギュアスケート
|0.8
出所 : 笹川スポーツ財団 （女性のトップ20は、同率19位が3人いるためリストは21人となっている）
バナー写真 :2020年12月の全日本選手権で演技する羽生結弦と、21年2月に米・大リーグのマリナーズキャンプで打撃投手を務めるイチロー（時事）