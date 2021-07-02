通勤電車の中でふと見回すと、ほとんどの人がじっとスマホの画面を見つめている。出勤前に新聞の電子版のチェックか、急ぎのメールに返信か…と思いきや、ゲームに熱中して人のなんと多いことか！

コロナ禍で飲み会もなく、休みの日にも外出自粛を求められ、退屈しのぎについつい手にしてしまうスマホ。

ネオマーケティング（本社東京）がスマホゲームで遊んだ経験がある10～50代の男女800人に調査したところ、1日のプレイ時間は「10～30分」「30分～1時間」がボリュームゾーンだった。一方で、平日で約3割、休日は4割近い人が1時間以上をゲームに費やしている。

「スマホゲームでお金を払ったことがない」と答えた人は52.3％で、4割以上の人がゲーム内課金を経験している。「ゲーム内アイテムの購入」は30.6％、「有料ガチャ（ランダム型のアイテム購入）」は22.1％だった。

スマホゲームへの1カ月の課金額（直近半年の平均）は500円が41.5％と最も多く、3000円までが8割を占めた。

スマホで遊んでいるゲームのジャンルは、隙間時間で手軽にできるパズルゲームが最も多く、次いで、ロールプレイングゲーム。年代が高いほど、また、男性よりも女性の方がパズルゲームで遊んでいる割合が高かった。

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