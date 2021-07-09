8月24日 東京パラリンピック開幕

8月22日 東京・沖縄の緊急事態宣言の期限

8月8日 東京五輪閉幕

7月末 高齢者へのワクチン接種の完了目標

7月23日 東京五輪開会式

7月12日 東京4回目の緊急事態宣言期間入り（8月22日まで） / 北海道・愛知・京都・兵庫・福岡のまん延防止等重点措置を解除

7月8日 東京五輪について、政府と大会組織委員会、東京都、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会の5者協議で、東京都内と首都圏を会場とする競技は全て無観客とすることを決定 ＜東京の新規感染896人＞

7月7日 東京に4回目の緊急事態宣言発令の方針決定 ＜東京の新規感染920人＞

7月6日 東京都が都内での聖火リレーについて、島しょ部を除き公道での走行を中止すると発表 ＜東京の新規感染593人＞

6月22日 小池百合子都知事、過労のため入院（28日退院）

6月21日 岡山、広島の緊急事態宣言解除 / 北海道、東京、大阪、京都、兵庫、愛知、福岡の7都道府県を緊急事態宣言から「まん延防止等重点措置」に移行 / 沖縄の緊急事態宣言延長（8月22日まで）＜東京の新規感染236人＞

6月20日 緊急事態宣言の期限＜東京の新規感染376人＞

6月20日 19日に成田空港に到着した東京五輪のウガンダ選手団の1人の新型コロナ陽性が判明。選手団はアストラゼネカ製のワクチンを接種済で、陰性証明書も取得していた

6月13日 先進7カ国首脳会議（G7サミット）が東京五輪・パラリンピック開催への支持表明

5月28日 北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡の緊急事態宣言の期限を沖縄と同じ6月20日まで延長することを決定＜東京の新規感染614人＞

5月24日 政府が運営する東京・大阪の大規模接種会場でのワクチン接種がスタート

5月23日 沖縄に6月20日までを期限に緊急事態宣言を発令

5月16日 北海道、岡山、広島にも5月末までを期限に緊急事態宣言を発令

5月12日 福岡、愛知にも5月末までを期限に緊急事態宣言を発令

5月7日 緊急事態宣言の期限を5月末まで延長＜東京の新規感染907人＞

4月25日 東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に5月12日までを期限として3回目の緊急事態宣言発出。 ＜東京の新規感染635人＞

4月23日 3回目の緊急事態宣言の発出を決定＜東京の新規感染759人＞

4月21日 東京、兵庫、京都が緊急事態宣言の発令を政府に要請 ＜東京の新規感染843人＞

4月20日 大阪が緊急事態宣言の発令を政府に要請

4月20日 神奈川、埼玉、千葉、愛知にまん延防止等重点措置適用

4月12日 東京、京都、沖縄にまん延防止等重点措置適用 ＜東京の新規感染306人＞

4月5日 大阪、兵庫、宮城にまん延防止等重点措置適用

3月21日 首都圏4都県の宣言解除 ＜東京の新規感染256人＞

3月1日 大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の宣言解除

2月7日 栃木の緊急事態宣言解除

1月13日 大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木にも緊急事態宣言発出

1月7日 東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏4都府県を対象に2回目の緊急事態宣言発出 ＜東京の新規感染2520人＞

1月2日 小池都知事らが緊急事態宣言の発令を要請 ＜東京の新規感染829人＞

2020

6月11日 東京アラートを解除 ＜東京の新規感染22人＞

6月2日 東京アラート発令 ＜東京の新規感染？人＞

5月25日 緊急事態宣言、1カ月半ぶりに全国で解除 ＜東京の新規感染8人＞

5月21日 緊急事態宣言、関西は解除、首都圏と北海道継続

5月14日 39県で緊急事態宣言解除、8都道府県（北海道・東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・京都・兵庫）は継続 ＜東京の新規感染30人＞

5月7日 国内の1日の感染者数が100人下回る

5月4日 緊急事態宣言を5月31日まで延長 ＜東京の新規感染87人＞

4月16日 安倍晋三首相（当時）が全国民に一律10万円の支給を表明

4月16日 緊急事態宣言を全国に拡大

4月10日 東京都がカラオケボックス、ナイトクラブ休業要請。居酒屋などの飲食店は午後8時（酒の提供は午後7時）までの時短営業要請 ＜東京の新規感染199人＞

4月7日 東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象緊急事態宣言発出 ＜東京の新規感染87人＞

4月4日 東京で初めて1日当たりの新規感染が100人を超える