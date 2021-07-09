政府は7月8日、東京に4回目の緊急事態宣の発令を決めた。期間は12日から8月22日までの6週間。緊急事態宣言下で開催される東京五輪は、首都圏の会場で実施する協議は全て無観客とすることが決まった。これまでの主な出来事をまとめた。
新型コロナウイルス感染拡大に関連する出来事
（ハイライト部分は緊急事態宣言期間）
|8月24日
|東京パラリンピック開幕
|8月22日
|東京・沖縄の緊急事態宣言の期限
|8月8日
|東京五輪閉幕
|7月末
|高齢者へのワクチン接種の完了目標
|7月23日
|東京五輪開会式
|7月12日
|東京4回目の緊急事態宣言期間入り（8月22日まで） / 北海道・愛知・京都・兵庫・福岡のまん延防止等重点措置を解除
|7月8日
|東京五輪について、政府と大会組織委員会、東京都、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会の5者協議で、東京都内と首都圏を会場とする競技は全て無観客とすることを決定 ＜東京の新規感染896人＞
|7月7日
|東京に4回目の緊急事態宣言発令の方針決定 ＜東京の新規感染920人＞
|7月6日
|東京都が都内での聖火リレーについて、島しょ部を除き公道での走行を中止すると発表 ＜東京の新規感染593人＞
|6月22日
|小池百合子都知事、過労のため入院（28日退院）
|6月21日
|岡山、広島の緊急事態宣言解除 / 北海道、東京、大阪、京都、兵庫、愛知、福岡の7都道府県を緊急事態宣言から「まん延防止等重点措置」に移行 / 沖縄の緊急事態宣言延長（8月22日まで）＜東京の新規感染236人＞
|6月20日
|緊急事態宣言の期限＜東京の新規感染376人＞
|6月20日
|19日に成田空港に到着した東京五輪のウガンダ選手団の1人の新型コロナ陽性が判明。選手団はアストラゼネカ製のワクチンを接種済で、陰性証明書も取得していた
|6月13日
|先進7カ国首脳会議（G7サミット）が東京五輪・パラリンピック開催への支持表明
|5月28日
|北海道、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、福岡の緊急事態宣言の期限を沖縄と同じ6月20日まで延長することを決定＜東京の新規感染614人＞
|5月24日
|政府が運営する東京・大阪の大規模接種会場でのワクチン接種がスタート
|5月23日
|沖縄に6月20日までを期限に緊急事態宣言を発令
|5月16日
|北海道、岡山、広島にも5月末までを期限に緊急事態宣言を発令
|5月12日
|福岡、愛知にも5月末までを期限に緊急事態宣言を発令
|5月7日
|緊急事態宣言の期限を5月末まで延長＜東京の新規感染907人＞
|4月25日
|東京、大阪、京都、兵庫の4都府県に5月12日までを期限として3回目の緊急事態宣言発出。 ＜東京の新規感染635人＞
|4月23日
|3回目の緊急事態宣言の発出を決定＜東京の新規感染759人＞
|4月21日
|東京、兵庫、京都が緊急事態宣言の発令を政府に要請 ＜東京の新規感染843人＞
|4月20日
|大阪が緊急事態宣言の発令を政府に要請
|4月20日
|神奈川、埼玉、千葉、愛知にまん延防止等重点措置適用
|4月12日
|東京、京都、沖縄にまん延防止等重点措置適用 ＜東京の新規感染306人＞
|4月5日
|大阪、兵庫、宮城にまん延防止等重点措置適用
|3月21日
|首都圏4都県の宣言解除 ＜東京の新規感染256人＞
|3月1日
|大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡の宣言解除
|2月7日
|栃木の緊急事態宣言解除
|1月13日
|大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木にも緊急事態宣言発出
|1月7日
|東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏4都府県を対象に2回目の緊急事態宣言発出 ＜東京の新規感染2520人＞
|1月2日
|小池都知事らが緊急事態宣言の発令を要請 ＜東京の新規感染829人＞
|2020
|6月11日
|東京アラートを解除 ＜東京の新規感染22人＞
|6月2日
|東京アラート発令 ＜東京の新規感染？人＞
|5月25日
|緊急事態宣言、1カ月半ぶりに全国で解除 ＜東京の新規感染8人＞
|5月21日
|緊急事態宣言、関西は解除、首都圏と北海道継続
|5月14日
|39県で緊急事態宣言解除、8都道府県（北海道・東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・京都・兵庫）は継続 ＜東京の新規感染30人＞
|5月7日
|国内の1日の感染者数が100人下回る
|5月4日
|緊急事態宣言を5月31日まで延長 ＜東京の新規感染87人＞
|4月16日
|安倍晋三首相（当時）が全国民に一律10万円の支給を表明
|4月16日
|緊急事態宣言を全国に拡大
|4月10日
|東京都がカラオケボックス、ナイトクラブ休業要請。居酒屋などの飲食店は午後8時（酒の提供は午後7時）までの時短営業要請 ＜東京の新規感染199人＞
|4月7日
|東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象緊急事態宣言発出 ＜東京の新規感染87人＞
|4月4日
|東京で初めて1日当たりの新規感染が100人を超える
|3月25日
|小池百合子東京都知事が緊急会見で「感染爆発の重大局面」として、週末の不要不急の外出自粛要請 ＜東京の新規感染41人＞
バナー写真 : 英国型変異ウイルスの電子顕微鏡写真（国立感染症研究所提供）