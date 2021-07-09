政府が東京に4回目の緊急事態宣言発令を決めた8日夜、菅義偉首相は「必ず安心の日常を取り戻すとの決意で取り組む」と記者会見で語った。前回の緊急事態宣言が解かれてからまだ3週間…。いまや、安心できないことが「日常」となっている。

≪4回目の緊急事態宣言の際延長を踏まえた9月末までのカレンダーはこちら≫

政府は、まん延防止等重点措置の期限が7月11日で切れる東京都に対して、12日から8月22日まで6週間の緊急事態宣言を発令を決めた。

2021年1月8日に発令された緊急事態宣言は3月21日まで10週間超に及んだ。「ようやく日常が戻ってきた！」と思ったのもつかの間、再び、東京の新規感染者数は増加に転じ、4月12日にはまん延防止等重点措置が適用。5月の大型連休を前に人流を抑えるためと3回目の緊急事態宣言発令。6月20日をもって宣言が解かれてわずか3週間しかたっていないのに再び緊急事態宣言…

東京に緊急事態宣言もまん延防止等重点措置も出ていない、なんでもない「ふつうの日」は、今年に入ってたった28日しかない。

8月22日まで続く4回目の緊急事態宣言は、東京五輪の開催期間、お盆休み、学生の夏休み期間に重なる。昨年に続き、今年も我慢の夏。

特別なことは望まない。なんでもない「ふつうの日」を取り戻したい！

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