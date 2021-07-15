女性社長比率は過去最高…ではあるが、8.1%と1割にも満たない。家事や子育ての負担が女性に偏る性別役割分業意識が強い日本では、管理職になるための経験を積む機会も男性に比べて制限されがちだ。

帝国データバンクが全国約117万社の事業会社を対象とした分析で、2021年4月末時点の日本の女性社長比率は前年0.1%増の8.1％となった。1990年の3.5ポイントから緩やかに上昇が続いているが、依然として女性社長の占める割合は1割を下回る。

就任経緯別では、「同族承継」が50.8%（男性は39.5%）と全体の半数を占める一方で、「内部昇格」8.3%（同11.8%）、「外部招へい」1.4%（同2.2%）など、キャリアに基づいて就任する事例は、男性と比べて少ない。

世界経済フォーラムが2021年3月に公表したジェンダーギャップ指数は、日本は 156 カ国中 120 位にとどまった。経済分野は115位から117位にランクダウン。男女の収入格差や管理職の割合などで世界平均を下回った。政府は “女性活躍推進界” を重要政策の1つとして掲げるが、経済分野では十分に力を発揮できていないと言えそうだ。

業歴別では、設立から「10年未満」の企業は11.1％と最も高く、次いで「10～19年」9.5％、「20～29年」8.3％と業歴が浅い企業ほど女性社長比率が高い傾向がある。いずれの業歴においても、女性社長比率は10年間で上昇した。

女性社長の出身大学で最も多かったのは日本大学で、前年より10人増えて246人。慶応大学、早稲田大学が続いた。

女性社長数上位の大学

日本大学 246（+10） 慶応大学 241（+7） 早稲田大学 226（+6） 青山学院大学 185（+8） 日本女子大学 158（-6）

出所 : 帝国データバンク

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