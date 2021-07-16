大学ブランド力調査、地域ごとに特色があるが、関西圏の関西大学が際立つ。リクルートが調査開始以来14年連続の1位。男子・女子の双方から支持されているという。
リクルートが高校生の大学選びの動向を明らかにするため、高校3年生を対象に2008年から毎年「進学ブランド力調査」を実施している。
2021年調査では12万人にアンケート調査を送り、1万2271人から有効回答があった。集計の結果、関東エリアの高校生が進学したい大学は、「早稲田」が2年ぶりに1位となった。
関東
前年調査で2位だった「早稲田」がトップに返り咲き。「明治」が2位。 男女別では、男子は2年連続で1位「明治」、女子は「立教」「青山学院」が同率トップだった。
|順位
|大学名
|志願度
|1（2）
|早稲田
|10.0
|2（1）
|明治
|9.7
|3（3）
|青山学院
|8.7
|4（4）
|立教
|7.9
|5（5）
|中央
|6.5
|6（5）
|日本
|6.2
|6（6）
|法政
|6.2
|8（9）
|慶応義塾
|5.5
|9（7）
|東洋
|4.7
|10（11）
|千葉
|4.3
出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2021」 （ハイライトは国公立）
東海
「名城」は5年連続の位。 男女別では、男子は2年連続で「名城」、女子は「名古屋市立」が調査開始以来、初の1位。トップ10のうち6校が国公立。
|順位
|大学名
|志願度
|1（1）
|名城
|10.9
|2（2）
|名古屋
|8.2
|3（3）
|中京
|7.5
|4（4）
|南山
|7.3
|5（5）
|名古屋市立
|6.8
|6（9）
|静岡
|6.4
|7（12）
|三重
|6.0
|8（6）
|岐阜
|5.8
|9（10）
|名古屋工業
|5.4
|10（13）
|淑徳
|5.0
出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査」（ハイライトは国公立）
関西
「関西」が調査開始以来14年連続1位で圧倒的な強さ。女子は14年連続で「関西」、男子は3年連続で関西と、男女両方から支持されている。
|順位
|大学名
|志願度
|1（1）
|関西
|13.5
|2（2）
|近畿
|10.7
|3（7）
|同志社
|8.7
|4（3）
|関西学院
|8.6
|5（8）
|大阪
|8.5
|6（6）
|神戸
|8.4
|7（4）
|立命館
|7.7
|8（5）
|大阪市立
|7.1
|9（9）
|龍谷
|6.0
|10（10）
|大阪府立
|4.3
出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査」（ハイライトは国公立）
エリア別の国公立・私立別の進学志向を見ると、関東は私立志向が６割近く、東海は国公立志向が最も強く強い54%に達した。関西は2017-18年は国公立が上回っていたが、19年から3年連続で私立が上回っている。
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