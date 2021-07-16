大学ブランド力調査、地域ごとに特色があるが、関西圏の関西大学が際立つ。リクルートが調査開始以来14年連続の1位。男子・女子の双方から支持されているという。

リクルートが高校生の大学選びの動向を明らかにするため、高校3年生を対象に2008年から毎年「進学ブランド力調査」を実施している。

2021年調査では12万人にアンケート調査を送り、1万2271人から有効回答があった。集計の結果、関東エリアの高校生が進学したい大学は、「早稲田」が2年ぶりに1位となった。

関東

前年調査で2位だった「早稲田」がトップに返り咲き。「明治」が2位。 男女別では、男子は2年連続で1位「明治」、女子は「立教」「青山学院」が同率トップだった。

順位 大学名 志願度 1（2） 早稲田 10.0 2（1） 明治 9.7 3（3） 青山学院 8.7 4（4） 立教 7.9 5（5） 中央 6.5 6（5） 日本 6.2 6（6） 法政 6.2 8（9） 慶応義塾 5.5 9（7） 東洋 4.7 10（11） 千葉 4.3

出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査2021」 （ハイライトは国公立）

東海

「名城」は5年連続の位。 男女別では、男子は2年連続で「名城」、女子は「名古屋市立」が調査開始以来、初の1位。トップ10のうち6校が国公立。

順位 大学名 志願度 1（1） 名城 10.9 2（2） 名古屋 8.2 3（3） 中京 7.5 4（4） 南山 7.3 5（5） 名古屋市立 6.8 6（9） 静岡 6.4 7（12） 三重 6.0 8（6） 岐阜 5.8 9（10） 名古屋工業 5.4 10（13） 淑徳 5.0

出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査」（ハイライトは国公立）

関西

「関西」が調査開始以来14年連続1位で圧倒的な強さ。女子は14年連続で「関西」、男子は3年連続で関西と、男女両方から支持されている。

順位 大学名 志願度 1（1） 関西 13.5 2（2） 近畿 10.7 3（7） 同志社 8.7 4（3） 関西学院 8.6 5（8） 大阪 8.5 6（6） 神戸 8.4 7（4） 立命館 7.7 8（5） 大阪市立 7.1 9（9） 龍谷 6.0 10（10） 大阪府立 4.3

出所 : リクルート進学総研「進学ブランド力調査」（ハイライトは国公立）

エリア別の国公立・私立別の進学志向を見ると、関東は私立志向が６割近く、東海は国公立志向が最も強く強い54%に達した。関西は2017-18年は国公立が上回っていたが、19年から3年連続で私立が上回っている。

バナー写真：PIXTA