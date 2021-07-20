外国出身力士で最初に横綱となったのは米国ハワイ州出身の曙。令和になって最初に誕生した横綱・照ノ富士はモンゴル出身。平成以降、7人の外国出身の横綱が誕生しているが、このうち5人はモンゴル出身。
日本相撲協会は7月21日、番付編成会議と臨時理事会を開き、大関照ノ富士（本名ガントルガ・ガンエルデネ、伊勢ケ浜部屋）の横綱昇進を満場一致で決めた。照ノ富士は21年の春場所優勝し、大関昇進後の夏場所でも優勝。7月の名古屋場所は千秋楽で横綱白鵬に敗れたものの、14勝1敗の好成績を残した。
新横綱の誕生は2017年の稀勢の里（現・荒磯親方）以来4年ぶり、歴代では73人目。令和に入ってからは初の横綱となる。平成（1989年）以降の横綱昇進は照ノ富士を含め11人だが、このうち7人が外国出身力士。モンゴル出身としては朝青龍、白鵬、日馬富士、鶴竜に続く5人目。
名古屋場所で全勝優勝した白鵬は、幕内優勝回数を歴代最多の45回（2位は大鵬の32回）に伸ばし、モンゴル勢の強さを見せつけている。
平成以降の歴代横綱
|名前（優勝回数）
|出身
|在位
|旭富士（4）
|青森県
|1990年9月～1992年1月
|曙（11）
|米国
|1993年3月～2001年1月
|貴乃花（22）
|東京都
|1995年1月～2003年1月
|若乃花（5）
|東京都
|1998年7月～2000年3月
|武蔵丸（12）
|米国
|1999年7月～2003年11月
|朝青龍（25）
|モンゴル
|2003年3月～2010年1月
|白鵬（45）
|モンゴル
|2007年7月～
|日馬富士（9）
|モンゴル
|2012年11月～2017年11月
|鶴竜（6）
|モンゴル
|2014年5月～2021年3月
|稀勢の里（2）
|茨城県
|2017年3月～2019年1月
|照ノ富士（4）
|モンゴル
|2021年9月～
バナー : 照ノ富士（右）と攻め合う白鵬。2021年名古屋場所の千秋楽（共同イメージズ）