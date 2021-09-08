菅義偉首相の突然の退陣表明で、9月17日告示・29日投開票の自民党総裁選に向けた動きが活発化している。10月21日の任期満了後にずれ込むとみられる衆院選を戦う顔として、誰を総裁に選ぶのか。立候補表明者や名前が取りざたされている人のプロフィールをまとめた。
|岸田文雄
|現在のポスト
|宏池会会長
|生年月日 / 年齢
|1957年7月29日 / 64歳
|出身
|東京都渋谷区
|最終学歴
|早稲田大学法学部
|国政以前
|日本長期信用銀行勤務
|選挙区 / 当選回数
|広島1区 / 9回
|派閥
|岸田派
|主な党要職・閣僚経験
|党政務調査会長、外相、防衛相、内閣府特命担当大臣
|トピックス
|
「令和版所得倍増」などを掲げ8月26日に出馬表明。18年9月総裁選は意欲を示していたものの、不出馬を表明して安倍首相支持に回った。20年9月総裁選は535票中（棄権1票）89票で菅氏に敗れた
|高市早苗
|現在のポスト
|生年月日 / 年齢
|1961年3月7日 / 60歳
|出身
|奈良県
|最終学歴
|神戸大学経営学部
|国政以前
|松下政経塾卒業
|選挙区 / 当選回数
|奈良2区 / 8回
|派閥
|無派閥
|主な党要職・閣僚経験
|通商産業政務次官、経済産業副大臣、内閣府特命担当相、総務相、党政調会長
|トピックス
|『文藝春秋』9月号（8月10日発売）に「総裁選出馬宣言」寄稿
|河野太郎
|現在のポスト
|行政改革担当相、国家公務員制度担当相、内閣府特命担当相（規制改革・沖縄及び北方対策）
|生年月日 / 年齢
|1963年1月10日 / 58歳
|出身
|神奈川県平塚市
|最終学歴
|米・ジョージタウン大学
|国政以前
|富士ゼロックス、日本端子勤務
|選挙区 / 当選回数
|神奈川15区 / 8回
|派閥
|麻生派
|主な党要職・閣僚経験
|防衛相、外相、行政改革担当相
|トピックス
|自民党が第一党から転落した2009年8月の衆院選挙後、「世代交代」を訴えて9月の総裁選に出馬するも、谷垣禎一氏に敗れて次点。（惨敗の衆院選挙時の首相は麻生太郎財務相、総裁選には西村康稔経済再生担当相も出馬していた）
|野田聖子
|現在のポスト
|党幹事長代行
|生年月日 / 年齢
|1960年9月3日 / 61歳
|出身
|福岡県北九州市
|最終学歴
|上智大学外国語学部
|国政以前
|帝国ホテル勤務、岐阜県議
|選挙区 / 当選回数
|岐阜1区 / 9回
|派閥
|無派閥
|主な党要職・閣僚経験
|郵政相、消費者行政推進担当相、総務相、党総務会長、衆院予算委員長
|トピックス
|過去3回の総裁選で立候補に意欲を示したが、いずれも、立候補に必要な推薦人20人が集まらず出馬を断念
|石破茂
|現在のポスト
|水月会顧問
|生年月日 / 年齢
|1957年2月4日 / 64歳
|出身
|鳥取県八頭郡八頭町
|最終学歴
|慶応大学法学部
|国政以前
|三井銀行勤務
|選挙区 / 当選回数
|鳥取1区 / 11回
|派閥
|石破派
|主な党要職・閣僚経験
|防衛庁長官、防衛相、農水相、政調会長、幹事長、地方創生・国家戦略特別区域担当相
|トピックス
|過去4回の総裁選に立候補。2012年は党員票トップだったが、国会議員による決選投票で安倍晋三氏に敗れた。18年も地方票の45%を獲得し、安倍氏553票に対して254票と善戦。20年は菅氏、岸田氏に敗れ最下位に沈んだ
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