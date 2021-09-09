少子高齢化が進む日本、シニア世代は企業にとって重要な戦力。しかし、IT化やペーパーレス化など時代の変化にうまく対応できるのだろうか？

2021年4月に施行された改正高年齢者雇用安定法は、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされた。サイボウズ チームワーク総研は企業に雇用される55～64歳（正規、派遣、契約、嘱託）3093人を対象に職場の関わりについて意識調査を実施した。

「職場の人からどのように接してほしいか」聞いたところ、「気軽に話しかけてほしい」が76.4％、「ITやトレンドなど新しい知識を教えてほしい」52.7％など、下の世代とコミュニケーションを取り、時代に取り残されないようにしたいとの思いがのぞく。

「自分の経験則が通じない」ことに対しては51.4％が「正直いやだ！」と感じている。一方で、「従来のビジネスプロセスの変更」は29.4％、「ITツールの新規導入」24.6％、「上司が年下」20.8％、「ペーパーレス化」19.6％などについては、拒否反応は意外にも少ない。

シニアが仕事を続けていく上で、「判断力」「コミュニケーション力」「サポート力」「変化に対応する柔軟性」などの項目で、「今後、求められること」と「自分自身に備わっていること」にギャップがあった。

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