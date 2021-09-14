『冬ソナ』人気をけん引したのは、ヨン様ファンの中高年女性だった。今の韓流ブームは10代、20代の若年層に広がっている。SNSを通じて、ポップでカワイイイメージが拡散されている。

韓国ドラマ『冬のソナタ』が大ブームとなったのは2003年のこと。第4次韓流ブームとも言われる現在は、K-POPや韓国コスメ（化粧品）が10代、20代の若い女性の心を捉えているようだ。

若年層マーケティングのTesTee（テスティー）が、日常的にメイクをする10～30代の女性4029人に、韓国コスメの使用実態を聞いたところ、10代では67.9%、20代64.3％、30代50.9％が「使っている」「使ったことがある」と回答。20代は、「現在使っている」人だけでも51％と過半数だった。

韓国コスメを「現在使っている」と回答した人に、使用アイテムを聞いたところ、10代は、20～30代と比べて「アイシャドウ」「リップ」の割合が高く、ポイントメイク用に韓国コスメを愛用しているようだ。

韓国コスメの購入理由は、10代は「パッケージのデザイン性」が53.1％でトップ、「口コミ・評判」が45.3％だった。自由回答では「美容系YouTuberが使っているのを見た」「好きなインフルエンサーが使っていた」など、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）を通じて、人気が広まっていることがうかがえる。

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