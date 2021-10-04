自民党の岸田文雄総裁は、10月4日召集の臨時国会冒頭で、第100代首相に指名された。総裁選で主張した通り、若手や女性の起用に積極的に取り組み、20人の閣僚のうち13人が初入閣となった。

11月10日発足の第2次岸田内閣の顔ぶれはこちら

自民党総裁岸田文雄氏が10月4日、臨時国会で首相に選ばれた。当選3回44歳の牧島かれん氏をデジタル相に抜擢したほか、政権の目玉の一つである経済安全保障担当に同じく当選3回46歳の小林鷹之氏を起用し、岸田カラーを打ち出した。新内閣の顔ぶれは以下の通り。年齢は2021年10月4日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。

【内閣総理大臣】岸田文雄

きしだ ふみお 64歳 / 自民 / 衆・広島 / 当選9回

日本長期信用銀行勤務。党政務調査会長、外相、防衛相、内閣府特命担当相

【総務】金子恭之

かねこ やすし 60歳 / 自民 / 衆・熊本 / 当選7回 / 初入閣

衆院議員秘書。国土交通副大臣

【法務】古川禎久

ふるかわ よしひさ 56歳 / 自民 / 衆・宮崎 / 当選6回 / 初入閣

建設省勤務。財務副大臣

【外務】再任 茂木敏充

もてぎ としみつ 65歳 / 自民 / 衆・栃木 / 当選9回

丸紅、読売新聞記者。科学技術担当相、金融担当相、経済産業相、経済再生担当相

【財務】【金融】鈴木俊一

すずき しゅんいち 68歳 / 自民 / 衆・岩手 / 当選9回

全国漁業協同組合勤務、衆議院秘書。環境相、東京五輪・パラリンピック担当相、自民党総務会長

父は元首相の鈴木善幸、姉は麻生太郎自民党副総裁の妻

【文部科学】末松信介

すえまつ しんすけ 65歳 / 自民 / 参・兵庫 / 当選3回 / 初入閣

全日空勤務、兵庫県議。国土交通副大臣

【厚生労働】後藤茂之

ごとう しげゆき 65歳 / 自民 / 衆・長野 / 当選6回 / 初入閣

大蔵省（現・財務省）。法務副大臣

民主党から出馬し初当選。2003年自民党入党

【農林水産】金子原二郎

かねこ げんじろう 77歳 / 自民 / 参・長崎 / 衆院5、参院2回 / 初入閣

長崎県議、衆院議員、長崎県知事。参議院予算委員長

【経済産業】萩生田光一

はぎうだ こういち 58歳 / 自民 / 衆・東京 / 当選5回

八王子市議、東京都議。官房副長官、自民党幹事長代行、文科相

【国土交通】斉藤鉄夫

さいとう てつお 69歳 / 公明 / 衆・比例 / 当選9回

清水建設勤務。環境相、公明党幹事長、副代表

小泉内閣の北側一雄氏以降、冬柴鐵三氏（故人）、太田昭宏氏、石井啓一氏、赤羽一嘉氏が国交相を務めており、同ポストは連立与党公明党の「指定席」的色彩が強まっている。

【環境】山口壯

やまぐち つよし 67歳 / 自民 / 衆・兵庫 / 当選6回 / 初入閣

外務省勤務。内閣府副大臣、外務副大臣

【防衛】再任 岸信夫

きし のぶお 62歳 / 自民党 / 衆・山口 / 衆院当選3回、参院2回

住友商事。外務副大臣

安倍晋三前首相の実弟で、幼いうちに母親の実家の岸家の養子となった。

【内閣官房長官】【拉致問題】松野博一

まつの ひろかず 59歳 / 自民 / 衆・千葉 / 当選7回

ライオン勤務。文部科学相、自民党総務会長代行

【復興】【沖縄・北方】西銘恒三郎

にしめ こうさぶろう 67歳 / 自民 / 衆・沖縄 / 当選5回 / 初入閣

沖縄開発金融公社勤務、沖縄県議。総務副大臣

【国家公安委員長】二之湯智

にのゆ さとし 77歳 / 自民 / 参・京都 / 当選3回 / 初入閣

衆議院議員秘書、京都市議。総務副大臣。

2022年の参院選には出馬せず、政界を引退する意向を表明しており、「引退記念入閣」？

【少子化】【地方創生】野田聖子

のだ せいこ 61歳 / 自民 / 衆・岐阜 / 当選9回

帝国ホテル勤務、岐阜県議。郵政相、総務相、男女共同参画担当相、自民党総務会長、自民党幹事長代行

総裁選に立候補、岸田氏に敗れた

【経済再生】山際大志郎

やまぎわ だいしろう53歳 / 自民党 / 衆・神奈川 / 当選5回 / 初入閣

獣医師。経済産業副大臣

【デジタル】牧島かれん

まきしま かれん 44歳 / 自民 / 衆・神奈川 / 当選3回 /初入閣

女性として初の自民党青年局長

【ワクチン】堀内詔子

ほりうち のりこ 55歳 / 自民 / 衆・山梨 / 当選3回 / 初入閣

美術館館長。環境副大臣、内閣府副大臣

義父は通産（現・経済産業）相や自民党総務会長を歴任した故・堀内光雄氏

【万博】若宮健嗣

わかみや けんじ 60歳 / 自民党 / 衆・東京 / 当選4回 / 初入閣

セゾングループ・堤清二代表秘書。防衛副大臣、内閣府副大臣、外務副大臣

【経済安全保障】小林鷹之

こばやし たかゆき 46歳 / 自民 / 衆・千葉 / 当選3回 / 初入閣

大蔵省（現・財務省）勤務。

経済安保をテーマとする自民党の新国際秩序創造戦略本部で、座長の甘利明幹事長の下で事務局長を務める

バナー写真：親任式および認証式を終え、記念撮影に並ぶ岸田文雄首相（手前中央）と閣僚ら＝2021年10月4日午後、皇居・宮殿北車寄［代表撮影・時事］