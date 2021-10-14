ホクホクとした食感がたまらない栗ご飯に、シャキシャキのレンコンきんぴら、栄養バランスのとれたチンジャオロースに、さっぱりとした水菜煮びたし。こんな夕ご飯が毎日食べられたらシアワセ。地域ブランド調査で魅力度最下位に甘んじた茨城県だが、野菜たっぷりの健康な食卓は “茨城” なくして成立しないことは意外と知られていない。
つくばから秋葉原まで50分、水戸から東京まで特急で1時間15分。“頑張れば都内通勤圏” の距離にありながら、豊かな自然に恵まれた茨城県は都道府県別の農業産出額が北海道、鹿児島に次ぐ全国3位。首都圏の胃袋を満たすだけではない、全国の食卓に茨城県の野菜は欠かせない存在だ。
茨城県が市場シェアの過半を握るのは、土浦市やかすみがうら市を中心に栽培されるレンコン。輪切りにすると、穴が開いていて「先の見通しが良い」縁起物として正月のおせち料理に欠かせない食材だが、天ぷらやきんぴら、煮物など日常の食卓でも大活躍。
もともとは京野菜として人気が出た水菜も、いまや、茨城産が市場を席けんする。収穫後の劣化のスビートが早い葉物野菜は、大消費地に近い産地が強みを発揮するようだ。
秋の味覚の代表格である栗も、茨城県は栽培面積・生産量とも全国第1位を誇る。笠間市、かすみがうら市、石岡市などを中心に、県内各地で栽培される。新米と合わせた栗ごはんにすれば、おうちごはんも贅沢（ぜいたく）な気分に。
高級果物の代表格、メロンと聞くと北海道を思い浮かべがちだが、実は、茨城産が市場の4分の1を占める。中でも、鉾田（ほこた）市は市町村別のメロン産出額で圧倒的なトップを走る。温暖な気候と水はけのよい大地がメロンづくりに最適だという。
茨城県がシェアトップの農産品（2020年）
|全国収穫量（トン）
|茨城収穫量（トン）
|茨城市場占有率（％）
|レンコン
|55,000
|28,600
|52.0
|白菜
|892,300
|234,900
|27.3
|小松菜
|121,900
|24,700
|20.3
|チンゲンサイ
|41,400
|11,800
|28.5
|水菜
|43,800
|22,500
|51.4
|カリフラワー
|21,000
|2,540
|12.1
|春レタス
|115,200
|37,800
|32.8
|冬レタス
|184,600
|33,900
|18.4
|夏ネギ
|88,100
|14,600
|16.6
|加工用トマト
|20,500
|10,300
|50.2
|ピーマン
|142,800
|32,500
|22.8
|メロン
|147,900
|33,500
|22.7
|栗
|16,900
|3,790
|22.4
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