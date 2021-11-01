10月31日投開票された第49回衆議院選挙で、自由民主党は公示前（276議席）から減らしたものの、追加公認した無所属も合わせて261議席を獲得。過半数（233）を上回り、絶対安定多数も確保した。公明党は公示前を上回る32議席で、連立与党合わせた293議席となった。

新聞各社、NHKなどの報道によると、各党の獲得議席数は下図の通り。野党の日本維新の会が議席を大きく増やし、第3党となった。

推定投票率は55.98％。前回衆院選（2017年）の53.68％を上回った。

自民党の議席は選挙区189、比例代表72。選挙区は前回218より20以上減らしたが、比例代表は前回（66）を上回った。公明は選挙区9、比例代表23で、それぞれ前回より1議席ずつ増やした。

立民は選挙区57、比例代表39の96議席で、公示前（110）に届かなかった。共産も公示前（12）より減らし、10議席（選挙区1、比例代表9）にとどまった。

維新は選挙区16、比例代表25。国民は選挙区6、比例代表5だった。れいわ新選組は比例代表で3議席を獲得した。社民は選挙区で1議席を維持した。

バナー写真：当選確実の候補者名に花を付ける岸田文雄首相（中央）＝2021年10月31日夜、東京都千代田区（時事）