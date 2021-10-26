眞子さまのご結婚で、皇室の人数は17人となった。そのうち50代以上が11人。安定的な皇位継承策は喫緊の課題となっている。

秋篠宮家の長女・眞子さまが2021年10月26日、大学時代の同級生・小室圭さんと結婚し、皇室を離れられた。

眞子さまの結婚により、皇室を構成する皇族は17人となった。皇室典範は「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定めており、皇位継承の資格があるのは秋篠宮さま、悠仁さま、常陸宮さまの3人だけ。未婚の女性皇族5人は、結婚すると眞子さまと同じように皇籍を離脱することになるため、減少する皇族数にどう対応するかが喫緊の課題となっている。

安定的な皇位継承の在り方を検討する有識者会議は、今年7月、皇族数の確保策として、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、皇族の養子縁組を可能にして旧宮家の男系男子を皇籍復帰させる案の2案を、優先的に検討する方針を打ち出している。

戦後、結婚により皇籍を離脱された方

ご結婚日 続柄 ご結婚後のお名前 1950/5/20 昭和天皇三女 鷹司和子さん（故人） 1952/10/10 昭和天皇四女 池田厚子さん 1960/3/10 昭和天皇五女 島津貴子さん 1966/12/18 三笠宮家長女 近衛甯子さん 1983/10/14 三笠宮家次女 千容子さん 2005/11/15 上皇さま長女 黒田清子さん 2014/10/5 高円宮家次女 千家典子さん 2018/10/29 高円宮家三女 守谷絢子さん 2021/10/26 秋篠宮家長女 小室眞子さん

宮内庁サイト、各種報道を参考に作成

バナー写真 : 時事