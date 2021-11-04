今を時めく世界的なIT企業に勤める人よりも、地方公務員と結婚したい！先の見通せない時代、安定性こそが魅力ということか。

企業の与信管理サービスのリスクモンスター（本社東京）が、全国の20代～50代の男女800人を対象に実施した意識調査で、「この企業に勤める人と結婚したいランキング」は、「地方公務員」28.6%、「国家公務員」25.6％がトップ2。地方公務員が国家公務員を上回ったのは初めて。

3位の「トヨタ自動車」7.3％は、民間企業としては9回連続のトップで不動の人気を誇るが、公務員人気と比べると低調。世界的なIT企業のアップルやグーグルも地方公務員の足元にも及ばない。

「公務員」を選択した人に自由回答で理由を聞いたところ、「安定している」「将来に不安がない」が大多数を占めた。

この企業に勤める人と結婚したいトップ20

順位 企業名 % 1（2） 地方公務員 28.6 2（1） 国家公務員 25.6 3（3） トヨタ自動車 7.3 4（4） 任天堂 6.6 5（6） アップル 5.5 6（5） グーグル 4.9 7（7） パナソニック 4.0 8（8） ソニー 3.3 9（27） 日本コカ・コーラ 3.1 10（10） アマゾン 3.0 10（12） NTTドコモ 3.0 10（22） 三菱商事 3.0 10（16） 楽天 3.0 14（15） 花王 2.9 14（24） サントリー 2.9 14（24） ホンダ 2.9 17（24） 伊藤忠商事 2.6 17（45） キリンビール 2.6 17（27） 三井物産 2.6 17（45） 明治 2.6

出所 : リスクモンスター （）の数字は前年の順位

結婚相手の勤める企業について重視するポイントは、男女とも「給与額」がトップだが、女性は64.0％と、男性の40.0％より24ポイントも高かった。「雇用形態」「社員を大切にする」「福利厚生」「転勤や異動の頻度」の項目でも、女性は男性より10ポイント以上高く、雇用や給与の安定性を重視し、働きやすい環境で同じ場所で働き続けてほしいと考えていることがうかがえる。

「結婚相手に求めたい最低年収」は、男性は「年収は気にしない」45.0%が最も多く、「300万円以上」10.5％を合わせると過半数。一方で、女性は「500万円以上」～「2000万円以上」と回答した人の合計が62.9%で、女性の方が婚相手に求める年収水準が高かった。

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