「よーし、今日はカレーだ！」日曜日にパパが鶏ガラを煮だしてスープをとり、スパイスを何種類も買ってきてブレンドし始めると子どもたちは大はしゃぎ。確かに本格的でおいしい。でも、会社から帰ってきてヘトヘトに疲れている平日はそんな余裕も気力もないのです。

LIXIL住宅研究所（本社東京）が全国の子どもがいる20～40代の男女各500人を対象に実施した調査で、「日常の家事が好き」と答えた女性が29.6%だったのに対し、男性は約10ポイント高い39.7%が「好き」と答えた。

この結果を見て、「家事が好きな男性が多いんだ！」と思うのは短絡的。

現状での夫婦の家事負担の割合を聞いたところ、男女とも「ママが80％」と答えた人の割合が最も多かった。家事負担が女性に偏っていることは明らかで、余力がある時や、得意分野だけで参加する家事を男性が「好き」と感じているようだ。

ちなみに、「ママが100％」「ママが80％」の合計値は女性が72.7%、男性が49.5%と23.2ポイントもの開きがあった。妻は「私ばかりがやらされている」と思い、夫は「妻に任せっぱなしにしているわけではない」と考えているのかも。

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