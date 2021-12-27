環境省によると、2020年度の日本の温室効果ガス総排出量は、二酸化炭素換算の速報値で前年度比5.1%（6200万トン）減の11億4900万トンとなり、19年度に続き過去最少を更新した。新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の停滞で、特に企業のエネルギー消費が減ったのが要因とみられる。

排出量の減少は7年連続。調査では主な温室効果ガスとして、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、代替フロンなどを挙げており、うち二酸化炭素が全体の90.8％と大部分を占めている。

日本政府は日本の温室効果ガスの排出を2050年に「実質ゼロ」にすると宣言しており、当面の目標として、30年度の排出量を13年度比で46％削減することを目指している。13年度の排出量はこれまでの最高の14億800万トンだったが、それと比べると20年度の実績は18.4％の減少となり、目標にはまだ開きがある。

発電や熱の生産に伴うCO2排出量を、その電力や熱の消費者からの排出として計算した「電気・熱配分後のCO2排出量」を主な部門別にみると、最も多い産業部門が前年度比8.3％減の3億5300万トンで、以下、運輸部門が同10.2％減の1億8500万トン、業務その他部門が同4.1％減の1億8400万トンと軒並み大きく減少した。一方で4番目に多い家庭部門は、逆に4.9％増の1億6700万トンとなった。コロナ下でテレワークなどが増えた影響が反映されたとみられる。

CO2の部門別排出量（電気・熱配分後。単位・百万トン）

年度 1990 2005 2013 2019 2020 産業（工場など） 503 467 463 385 353 運輸（自動車など） 208 244 224 206 185 商業・サービス・事業所など 131 220 238 192 184 家庭 129 171 208 160 167

（環境省調べ、2020年度は速報値）

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