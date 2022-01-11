マイカーを持つことで移動の自由や楽しさを手に入れられるけれど、それ相応にコストもかかる。2021年はガソリン代が高騰して、給油の際に満タンに躊躇（ちゅうちょ）する人も多かったのでは？

時間貸し駐車場、カーシェアなどのサービスを提供するパーク24が利用者を対象に実施したアンケート調査（有効回答3542人）で、クルマの月額の維持費は、「1万〜1.5万円」が最多34％、「1.5万～2万円」23%で、2万円以下が過半数を占めた。

クルマのタイプ別では、軽自動車は「1万～1.5万」が52%で、他のタイプと比べて圧倒的に安上がり。一方、スポーツカーは「5万円」以上の人が1割以上いた。

クルマにかかる費用の中で特に負担に感じるものは「車検費用」53%がトップ、以下「ガソリン代・燃料代」47%、「自動車税」43%と続いた。同社が2019年に実施したガソリン価格に関するアンケートでは4割の人がレギュラーガソリンで「1リットル140円以上」は高いと回答していた。2021年後半は160円台での推移が続いていたので、例年以上に負担感が高まった可能性もある。

維持費の節約は「特に何もしていない」37％が最多で、「維持費の安いクルマを選ぶ」28％が続いた。

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