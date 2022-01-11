4年間首位に君臨したホンダのN-BOXがついに息切れ。発売2年目のヤリスが21年の乗用車販売ランキングのトップに立った。燃費性能、安全装備、手ごろな価格で幅広い層から支持されている。
2021年の車名別乗用車ランキングで、昨年2位だったトヨタの主力コンパクトカー・ヤリスが前年比40.3％増の21万2927台を売り上げ、初の首位を獲得した。ホンダの軽ハイトワゴンN-BOXは前年比3.6%減の18万8940台と失速、5年ぶりに首位から陥落した。
ヤリスは、2020年2月に旧ヴィッツを9年ぶりに全面改良し、海外での車名に統一して発売された。高い燃費性能と充実した安全装備の一方で、軽自動車並みの価格帯からラインナップしたことで幅広い層のニーズをつかんでいる。デビュー初年度で登録車トップの座に立ち、通年販売となった2年目で軽自動車も含めた全体トップとなった。
|2021
|2020
|2019
|1
|ヤリス トヨタ
|N-BOX ホンダ
|N-BOX ホンダ
|2
|N-BOX ホンダ
|ヤリス トヨタ
|タント ダイハツ
|3
|ルーミー トヨタ
|スペーシア スズキ
|スペーシア スズキ
|4
|スペーシア スズキ
|タント ダイハツ
|デイズ 日産
|5
|タント ダイハツ
|ライズ トヨタ
|プリウス トヨタ
|6
|カローラ トヨタ
|カローラ トヨタ
|ムーヴ ダイハツ
|7
|ムーヴ ダイハツ
|ムーヴ ダイハツ
|ノート 日産
|8
|アルファード トヨタ
|フィット ホンダ
|シエンタ トヨタ
|9
|ノート 日産
|アルファード トヨタ
|カローラ トヨタ
|10
|ルークス 日産
|ルーミー トヨタ
|アクア トヨタ
黄網掛けは軽自動車
日本自動車販売連合会と全国軽自動車協会連合会のデータを基に編集部作成
トヨタが乗用車ランキングで首位となるのは2016年のプリウス以来5年ぶり。トヨタはトールワゴンのルーミーも前年比54.5%増と大きく台数を伸ばしたほか、定番のカローラ、最上位のミニバン・アルファードもトップ10入り。軽中心の子会社ダイハツもハイトワゴンのタント、ムーブがランクインした。
20年は苦戦した日産は、主力コンパクトカーのノートと軽自動車のルークスがトップ10に食い込んだ。
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